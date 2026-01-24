Підрозділ холдингу ДТЕК «Д.Трейдинг» розірвав угоду з «Енергоатомом» 24 січня

Підрозділ енергетичного холдингу ДТЕК «Д.Трейдинг» з групи Ріната Ахметова у суботу, 24 січня, оголосив про дострокове розірвання угоди з державним «Енергоатомом» щодо купівлі дешевої електроенергії та її перепродажу на ринку після аукціону, в якому запідозрили зловживання.

Як повідомляли «Наші гроші» у п’ятницю, 23 січня, компанія «Д.Трейдінг» з групи Ріната Ахметова могла отримати близько 400 млн грн прибутку до кінця січня на електроенергії, яку «Енергоатом» продав напередодні різкого зростання цін. Загалом потенційний прибуток Ахметова та ще кількох трейдерів міг скласти близько 2 млрд грн. На це звернув увагу голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус. Саме він звернувся до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко через можливі маніпуляції на ринку електроенергії.

Суть схеми щодо купівлі дешевої електроенергії

На аукціоні «Енергоатом» 14 січня продав 2 100 МВт базового навантаження на період 21-31 січня за середньою ціною 7 566 грн/МВт·год. Проте вже 17 січня ціна на «ринку на добу наперед» підскочила до 13 233 грн/МВт·год.

«Якщо припустити, що такі ж ціни будуть триматися до кінця січня, та враховуючи, що було продано 554 400 МВт-год, то таким чином з “Енергоатому” на приватні компанії буде виведено біля 2 млрд грн. Це недоотриманий прибуток НАЕК “Енергоатом”, який стане прибутком трейдерів, які купили електроенергію на аукціоні 14 січня», – зауважив Герус.

Майже 20% обсягу на аукціоні придбала «Д.Трейдінг». Решту викупили інші трейдери, які збільшили закупівлі у 2-5 разів порівняно з попередньою активністю. Ймовірно, це могло свідчити про знання ними майбутнього підвищення «прайс-кепів» Нацкомісії з енергетики.

Компанії, які брали участь в аукціоні

Зауважимо, 16 січня НКРЕКП підвищила максимально допустиму ціну на електроенергію до 15 тис. грн за МВт·год, що фактично збільшило прибутки приватних трейдерів і підвищило тарифи для кінцевих споживачів. За словами Геруса, виходом із ситуації і мало стати негайне розірвання договорів «Енергоатому» та проведення повторного аукціону.

Розірвання договору ДТЕК з «Енергоатомом»

Через розголос щодо цього аукціону компанія «Д.Трейдинг» офіційно звернулася до «Енергоатому» з пропозицією припинити подальше виконання взаємних зобов’язань за договором за згодою сторін. Компанія наголосила, що брала участь у відкритому аукціоні законно та відповідно до всіх процедур.

У дописі зазначають, що рішення ухвалене через критичні оцінки експертного середовища та суспільства щодо обставин, за яких проводився аукціон, які не залежали від ДТЕК.

«Бездоганна репутація для нас – пріоритет, і ми не можемо ризикувати довірою суспільства та добрим ім’ям енергетиків, які працюють у складних умовах під обстрілами», – йдеться у повідомленні.

Недопроданий обсяг електроенергії тепер може бути швидко виставлений «Енергоатомом» на продаж за ринковою ціною.

Нагадаємо, 2 грудня у Києві затримали ексзаступника міністра енергетики за розкрадання 18,6 млн грн «Енергоатому». Правоохоронці не назвали імені фігуранта, але раніше цю посаду обіймав Юрій Шейко.