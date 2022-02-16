Затримані напали на конвоїра та чергового та втекли із СІЗО

Зі слідчого ізолятора у Виноградові вночі втекли двоє 29-річні затримані. Чоловіки вночі напали на конвоїра та чергового і втекли із СІЗО у невідомому напрямку. Наразі на Закарпатті проводять спецоперацію для затриманням втікачів.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, інцидент трапився у ніч на середу, 16 лютого, близько 00:30 у СІЗО у Виноградові. Відомо, що двоє чоловіків напали на конвоїра та чергового. Втікачі – двоє місцевих мешканців – Владислав Танчинець та Анатолій Спіров. Обом чоловікам по 29 років. Після нападу на працівників СІЗО затримані втекли.

«Наразі на пошуки втікачів орієнтовано всі наряди поліції регіону, також відповідні заходи проводять оперативні підрозділи», – йдеться повідомленні поліції.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі поліції Закарпаття, один із втікачів був затриманий за підозрою у збуті наркотиків, інший – за розбійний напад.

Правоохоронці просять громадян, яким відоме місце знаходження вказаних фігурантів, невідкладно повідомити про це на лінію «102». Анонімність гарантують.