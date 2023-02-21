Мешканці Виноградова при втечі побили правоохоронців і викрали в одного з них золото

Двох в’язнів із Закарпаття, які втекли зі слідчого ізолятора, засудили до семи років та двох місяців позбавлення волі. Як повідомляв ZAXID.NET, інцидент стався взимку 2022 року у СІЗО у Виноградові. Тоді Владислав Танчинець та Анатолій Спіров уночі напали на конвоїра та чергового і втекли із СІЗО у невідомому напрямку. Обох втікачів затримали наступного дня після втечі.

Про вирок в’язням у вівторок, 21 лютого повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. Правоохоронці нагадали, що один із фігурантів справи раніше мав проблеми із законом через торгівлю метамфетаміном на іншими наркотиками, під час обшуків у 2019-2021 роках у нього вилучали сотні пакетиків з наркотиками для закладок.

«У лютому минулого року, саме напередодні одного зі своїх судових засідань, обвинувачений ще з одним мешканцем Виноградова втекли з ізолятора тимчасового тримання, нанісши тілесні ушкодження двом правоохоронцям та викравши в одного з них золоті вироби та інше майно», – йдеться у повідомленні прокуратури.

На момент втечі щодо другого чоловіка на розгляді суду також перебувала справа про крадіжки і розбійний напад на АЗС із залученням неповнолітнього, викрадення печатки, незаконне придбання вогнепальної зброї, підробку паспорта громадянина України, а також незаконне придбання і зберігання амфетаміну.

Обох фігурантів справи – Владислава Танчинця та Анатолія Спірова – визнали винними за кількома кримінальними статтями та засудили до семи років та двох місяців ув’язнення. До набрання вироком законної сили виноградівці перебуватимуть під вартою. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.