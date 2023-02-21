Втікачам із закарпатського СІЗО присудили по сім років ув'язнення
В'язні уночі побили конвоїра і втекли зі слідчого ізолятора, їх затримали наступного дня
Двох в’язнів із Закарпаття, які втекли зі слідчого ізолятора, засудили до семи років та двох місяців позбавлення волі. Як повідомляв ZAXID.NET, інцидент стався взимку 2022 року у СІЗО у Виноградові. Тоді Владислав Танчинець та Анатолій Спіров уночі напали на конвоїра та чергового і втекли із СІЗО у невідомому напрямку. Обох втікачів затримали наступного дня після втечі.
Про вирок в’язням у вівторок, 21 лютого повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. Правоохоронці нагадали, що один із фігурантів справи раніше мав проблеми із законом через торгівлю метамфетаміном на іншими наркотиками, під час обшуків у 2019-2021 роках у нього вилучали сотні пакетиків з наркотиками для закладок.
«У лютому минулого року, саме напередодні одного зі своїх судових засідань, обвинувачений ще з одним мешканцем Виноградова втекли з ізолятора тимчасового тримання, нанісши тілесні ушкодження двом правоохоронцям та викравши в одного з них золоті вироби та інше майно», – йдеться у повідомленні прокуратури.
На момент втечі щодо другого чоловіка на розгляді суду також перебувала справа про крадіжки і розбійний напад на АЗС із залученням неповнолітнього, викрадення печатки, незаконне придбання вогнепальної зброї, підробку паспорта громадянина України, а також незаконне придбання і зберігання амфетаміну.
Обох фігурантів справи – Владислава Танчинця та Анатолія Спірова – визнали винними за кількома кримінальними статтями та засудили до семи років та двох місяців ув’язнення. До набрання вироком законної сили виноградівці перебуватимуть під вартою. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.