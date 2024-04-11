Забудовник продав неіснуючі квартири у селі Горішній

У Львові судитимуть екс-директора будівельної компанії «ВББ-Комфорт» Романа Глухенького за привласнення майже 23 млн грн. Забудовник за кошти пайовиків мав звести житло у селі Горішній Давидівської ОТГ, однак зобов’язання не виконав. У результаті без квартир залишилися 38 постраждалих. Правоохоронці близько півроку розслідували справу, а зараз матеріали скерували до суду.

За даними поліції Львівщини, у 2018-2022 роках директор будівельної компанії заволодів грошима 38 громадян.

«Не маючи дозвільних документів на проведення будівельних робіт, керівник компанії укладав з клієнтами фіктивні договори купівлі-продажу майнових прав та отримував від них кошти у якості оплати/передоплати за майбутні помешкання. Проте, отримані гроші він не перераховував на рахунок товариства, а розпоряджався ними на власний розсуд – привласнював», – повідомили в поліції.

Будинок забудовник так і не звів, а клієнти компанії зашились без квартир і без коштів. Жертвами зловмисника стали 38 майбутніх власників помешкань, яких він ошукав на загальну суму майже 23 млн грн.

Забудовника викрили слідчі поліції спільно з оперативниками департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Станом на сьогодні слідство у справі про шахрайство завершили, матеріали скерували до суду.

За даними ZAXID.NET, йдеться про забудовника ТОВ «ВББ-Комфорт» та тодішнього директора Романа Глухенького. Зараз він перебуває під вартою. «ВББ-Комфорт» мала добудувати два під’їзди до будинку на вул. Вулецькій у селі Горішній, будівництво мало стартувати на початку 2022 року, однак так і не розпочалося. Також з’ясувалося, що земельна ділянка, на якій мала бути забудова, належить третій особі. За інформацією сайту новобудов «ЛУН», зараз на цій ділянці збудовано кілька п’ятиповерхових секцій, які так і не введені в експлуатацію.

За даними YouControl, ТОВ «ВББ-Комфорт» зареєстроване майже 5 років тому у Львові, його власницею була львів’янка Лариса Бренич. Вже після скандалу із пайовиками фірму перереєстрували до Києва. Також змінився власник та директор, ним став мешканець міста Ватутіне на Черкащині Сергій Кудрій, який також є керівником понад 500 компаній.