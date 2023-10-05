Забудовник мав добудувати два під'їзди в будинку на вул. Вулецькій у селі Горішній, продав неіснуючі квартири, але зобов'язань не виконав

Поліція оголосила підозру та затримала екс-директора будівельної компанії «ВББ-Комфорт» Романа Глухенького. Його підозрюють у продажу неіснуючих квартир на понад 11 млн грн. Житло мали звести у селі Горішній Давидівської ОТГ, однак зобов’язання не виконали, а кошти директор привласнив.

«Фігурант, будучи директором будівельного товариства, здійснив фіктивний продаж майнових прав на 13 квартир. Для цього він уклав з стількома ж потерпілими підроблені договори купівлі-продажу, де вказувалось, що нерухомість буде збудована в майбутньому у визначені строки. Багатоповерхівку мали звести в одному із сіл Пустомитівського району», – повідомили в прокуратурі Львівщини 5 жовтня.

Відповідно до договорів, постраждалі сплачували готівкою часткову або повну вартість житла.

За даними слідства, підозрюваний, в свою чергу, надавав довідку про оплату та зобов’язувався перерахувати кошти на рахунок фірми. Проте не робив цього, а розпоряджався ними на власний розсуд. Таким чином чоловік заволодів понад 11 млн грн.

Йому повідомили про підозру за фактами шахрайства (ч. 4 ст. 190 ККУ). Винуватцю загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці не розголошують назву фірми-забудовника та прізвище підозрюваного в шахрайстві директора. Водночас з ухвали Галицького районного суду Львова від 28 вересня випливає, що йдеться про ТОВ «ВББ-Комфорт». Договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, які мали бути збудовані в майбутньому, були укладені з постраждалими влітку та восени 2021 року. Тоді директором фірми був Роман Глухенький.

Суд обрав 64-річному Роману Глухенькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати застави у розмірі близько 2,7 млн грн.

За даними YouControl, ТОВ «ВББ-Комфорт» зареєстроване майже 5 років тому у Львові, його власницею була львів’янка Лариса Бренич. Вже після скандалу із пайовиками, минулого року, фірму перереєстрували до Києва. Також змінився власник та директор, ним став мешканець міста Ватутіне на Черкащині Сергій Кудрій, який також є керівником понад 500 компаній.

У серпні цього року вкладники «ВББ-Комфорт» писали у соцмережах про шахрайство з боку згаданого забудовника. Одна з постраждалих Оксана Хамуляк інформувала, що уклала договір про купівлю квартири наприкінці 2021 року. При цьому договори купівлі-продажу, як стверджує постраждала, укладалися в офісі відомого львівського забудовника «Карпатбуд», тож люди були впевнені, що купують квартири саме в них.

«ВББ-Комфорт» мала добудувати два під’їзди до будинку на вул. Вулецькій у селі Горішній, будівництво мало стартувати на початку 2022 року, однак так і не розпочалося. Також з’ясувалося, що земельна ділянка, на якій мала бути забудова, належить третій особі. За інформацією сайту новобудов «ЛУН», зараз на цій ділянці збудовано кілька п’ятиповерхових секцій, які так і не введені в експлуатацію.