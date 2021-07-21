Справа стосується боргу колишньої фірми Олега Дмитренка на 3,6 млн доларів

Голові Прилуцької райради на Чернігівщині та колишньому народному депутату Верховної Ради VIIІ скликання від Блоку Петра Порошенка (БПП) Олегу Дмитренку повідомили про підозру в умисному невиконанні ухвали суду. Про це повідомила прес-служба Чернігівської обласної прокуратури 20 липня.

Імені підозрюваного в повідомленні не вказано, проте зазначається, що він зараз є головою однієї з районних рад Чернігівської області. Як пише «Суспільне», мова йде саме про голову Прилуцької райради Олега Дмитренка.

Як повідомили в обласній прокуратурі, підозру Дмитренку вручили за умисне невиконання ухвали суду, яка набула законної сили.

«Він знав про те, що є ухвала суду, згідно з якою він повинен був повернути кошти одному зі своїх партнерів (товариств). Був спочатку міжнародний арбітражний суд, потім місцевий суд. Але він, хоч і маючи фінансову можливість, не гасив заборгованість, а переказував кошти на рахунок іншого підприємства», – повідомили у відомстві.

Сам Олег Дмитренко говорить, що запобіжний захід йому обиратимуть 21 липня в Новозаводському суді. З його слів, його обурює не підозра, а запобіжний захід, який вимагає прокуратура – тримання під вартою.

«Вони говорять, що вони мені слали кучу повісток, і я не з’являвся. І через те вони хочуть, щоб я утримувався під вартою. Хоча я – публічна особа, я спілкуюся, щодня проводжу наради. Вони могли приїхати в будь-який час. І Василина міг би мене запросити, а не у Фейсбуці писати», – сказав він.

Сьогодні суд має розглянути відсторонення його від посади.

У прокуратурі зазначили, що мова йде про понад 3,6 млн доларів США

Зазначимо, що Дмитренко був депутатом Верховної Ради VIIІ скликання у 2014-2019 роках. Входив до складу депутатської фракції БПП. Кримінальна справа проти нього була порушена з часу, коли він був керівником ТОВ «Насіння - Агрохім».

За рішенням суду Міжнародної організації торгівлі зерном та кормами від 23 грудня 2011 року ця компанія повинна була сплатити на користь Nibulon SA борг в сумі 3,6 млн доларів. Дмитренко припинив працювати в ТОВ «Насіння - Агрохім» у 2014 році, а у 2016 році фірма була ліквідована.