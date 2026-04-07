Україна постачатиме борошно на ринок КНР

Україна та Китай узгодили умови експорту українського пшеничного борошна на китайський ринок. Відповідну угоду підписали голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук та посол КНР в Україні Ма Шенкунь. Про це Ткачук повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Зазначають що сторони погодили протокол інспекційних, санітарних і фітосанітарних вимог до продукції, яка постачатиметься з України до Китаю.

За словами очільника служби, документ визначає чіткі правила для всіх етапів виробництва та експорту: від вирощування пшениці до доставки готового борошна на китайський ринок. Зокрема, передбачено забезпечення повної простежуваності продукції, її відповідність встановленим стандартам, а також постійний державний контроль.

«Для українських виробників це відкриває доступ до одного з найбільших світових ринків, створює нові можливості для розвитку переробки, сприятиме збільшенню експорту продукції з доданою вартістю, а також зміцнить позиції України як надійного торговельного партнера», – зазначив Ткачук.

Переговори щодо відкриття китайського ринку для українського борошна тривали щонайменше з 2023 року.

