Санкції ЄС, запроваджені 5 грудня, мають обмежити доходи Росії від нафти

Російській експорт сирої нафти суттєво впав на тлі санкцій, запроваджених з боку Європейського Союзу та країн «Великої сімки» через агресію Росії проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

«Російські морські перевезення сирої нафти різко скоротилися на перший повний тиждень дії санкцій «Великої сімки», спрямованих проти доходів Москви від продажу нафти, що є потенційним джерелом занепокоєння для урядів усього світу, які прагнуть уникнути зриву національної гігантської експортної програми», – йдеться у повідомленні.

За словами журналістів, почасти падіння було зумовлене роботами в порту на Балтійському морі, які нині вже завершені. Водночас з’ясувалося, що для перевезень нафти бракує судновласників, які бажають транспортувати ключові вантажі з експортного підприємства в Азії. Видання зауважує, що до даних слід ставитись обережно, тому що щотижневі потоки залежать від часу складання графіка вантажів, погоди та навіть якості сигналів, які передають самі судна.

Видання нагадує, що санкції ЄС, запроваджені 5 грудня, мають обмежити доходи Росії від нафти. При цьому в перший повний тиждень після набрання чинності забороною ЄС на морський імпорт російської нафти загальний обсяг поставок із країни скоротився на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54% – до рівня в 1,6 млн.

«Заборона ЄС на імпорт російської нафти морем, що набула чинності 5 грудня, закрила найближчий до Москви нафтовий ринок, на який на початку року припадало приблизно половина постачань країни. За винятком невеликого обсягу, доставленого до Болгарії, морські постачання російської нафти до блоку, як і планувалося, повністю припинилися», – пише видання.

При цьому заборона поряд з відповідною ціновою межею створила труднощі для вантажовідправників, які прагнуть переправити сиру нафту з Чорного моря до Середземного, оскільки Туреччина почала вимагати спеціальне підтвердження страхування, перш ніж дозволяти судам проходити через Босфор і Дарданелли, зазначають журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія почала втрачати доходи через нафтові обмеження ЄС.