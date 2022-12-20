Німеччина повністю відмовиться від російської нафти з 2023 року
Натомість Німеччина імпортуватиме нафту з Казахстану
До теми
Уряд Німеччини заявив, що з початку 2023 року не збирається купувати російську нафту. Про це повідомляє Bloomberg.
В німецькому уряді уточнили, що натомість країна імпортуватиме нафту з Казахстану, хоча ця угода, ще є незавершеною.
«Повідомлення про те, що Німеччина замовила російську сиру нафту, є неправдивими», – заявила речниця міністерства економіки Німеччини.
Вона додала, що нафтові компанії на нафтопереробних заводах Leuna і Schwedt більше не будуть замовляти російську нафту в новому році.
Німеччина раніше заявляла, що планує припинити імпорт російської нафти до кінця цього року, через вторгнення Росії в Україну, проте після заяви РФ про отримання запиту на поставки російської нафти в першому кварталі 2023 року для Німеччини, ситуація певний час була незрозумілою.