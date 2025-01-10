Фаршировані печериці із сиром, сметаною та часником. Рецепт дня0
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Ця проста, але смачна закуска стане справжнім хітом вашого святкового меню. Ніжні печериці з тягучим сиром, обсмаженою цибулею, часником та сметаною підкорять ваших гостей, і рецепт точно не залишиться без уваги.
Інгредієнти:
- печериці – 10-12 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- часник – 1 зубчик;
- сметана – 1 ст. л.;
- твердий сир – 100 г;
- сіль, перець – на смак;
- олія – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Видаліть ніжку з печериць, поріжте її дрібними кубиками. Цибулю почистьте, і також нашаткуйте кубиками, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
Розігрійте пательню з 2 ст. л. олії, викладіть нарізані ніжки печериць з цибулею, розчавлений зубчик часнику та обсмажте їх 5 хв. Зніміть овочі з вогню та викладіть в миску.
Додайте до овочів 50 г сиру, 1 ст. л. сметани, сіль та перець до смаку. Перемішайте начинку та викладіть її всередину печериць.
Викладіть фаршировані печериці на застелене пергаментом деко, присипте їх 50 г тертого сиру та запікайте 15 хв у розігрітій до 180 градусів духовці.