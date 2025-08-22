Серпень і вересень – ідеальний час для заготівель зі свіжих помідорів. Один із найсмачніших способів зберегти їх – приготувати фаршировані помідори на зиму. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

томати – 2 кг;

2 кг; морква – 5 шт.;

5 шт.; зубки часнику – 10 шт.;

10 шт.; перець чорний, горошок – 10 шт.;

10 шт.; петрушка, гілочка – 7 шт.;

7 шт.; сіль – 50 г;

50 г; цукор – 200 г;

200 г; оцет – 100 мл;

100 мл; вода – 2 л.

Спосіб приготування:

Помийте зелень і всі овочі. Моркву та часник очистьте. Моркву натріть на великій тертці, часник пропустіть через прес, змішайте разом.

Помідори добре помийте, зробіть хрестоподібні надрізи до половини.

Підготуйте чисті літрові банки (2 шт.). У розрізи кожного помідора покладіть по 1 чайній ложці начинки. З’єднайте половинки й щільно викладіть у банки. Додайте кілька горошин перцю та гілочки петрушки.

Закип’ятіть у каструлі 2 літри води, додайте сіль, цукор, влийте оцет. Залийте помідори гарячим маринадом і прикрийте кришками.

Поставте банки в широку каструлю з гарячою водою, доведіть до кипіння та стерилізуйте 20 хвилин. Потім герметично закрийте кришками, загорніть у ковдру й залиште до повного остигання.