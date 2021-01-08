У перший день локдауну, 8 січня, розпочався 20-й фестиваль «Нове британське кіно». Цьогоріч він вперше пройде онлайн. Програма складається з повнометражних дебютів провідних режисерів Великої Британії та свіжу добірку найкращих короткометражних стрічок за версією BAFTA.

Цього року кураторами програми стали британський кінокритик Ієн Хейдн Сміт, автор книг про кіно та редактор Curzon Magazine та BFI Filmmakers Magazine, а також Ілля Дядик, програмний директор «Артхаус Трафік».

Стрічки з програми фестивалю можна переглянути з 8 до 17 січня на сайті nbff.com.ua безкоштовно. Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

До програми фестивалю увійшов призер Берлінале 2001 року, комедія «Нічний шопінг» режисера Сауля Мецштейна.

Четверо друзів Шон, Вінсент, Ленні та Джоді працюють в нічну зміну, а вільний час проводять у кафе. Одного разу компанія стає свідками божевільних подій.

Пригодницька драма «Воїн» режисера Азіфа Кападіа – найкращий британський фільм 2003 року за версією BAFTA. Це стрічка про колишнього начальника охорони у жорстокого землевласника. Герой вирішив відмовитись від насильства та повернутися на батьківщину. Проте розлючений господар направляє слідами воїна загін найманих убивць.

Володар призу журі Канн у 2006 році «Житловий комплекс "Ред Роуд"» – дебютна стрічка Андреа Арнольд, режисерки «Американської любки», «Акваріуму» та другого сезону «Великої маленької брехні».

Джекі – операторка камер спостереження у Ґлазґо. Одного разу на її моніторі з'являється чоловік, якого вона не очікувала побачити знову. Але тепер вона змушена з ним зустрітися.

Романтична трагікомедія Річарда Айоаді «Субмарина» (на головному фото)– це історія Олівера Тейта, 15-річного підлітка. Головні цілі хлопця: втратити цноту до 16-го дня народження та зберегти шлюб батьків. Сценарій стрічки було відзначено премією British Independent Film Awards.

«Тиранозавра» зняв відомий актор Педді Консідайн, відзначений BAFTA за видатний дебют у 2012 році. Головну роль у фільмі виконала володарка премії «Оскар» Олівія Колман. Також стрічка стала призером фестивалю «Санденс» в 2011 році.

Це драма про немолодих Джозефа та Ханну, які симпатизують один одному, але обидвоє ховають «скелетів у шафах».

У центрі сюжету романтичної драми Вільяма Олдройда «Леді Макбет» – життєвий шлях молодої англійки XIX століття, яку принизливе ставлення членів сім'ї її чоловіка штовхають на злочин. У головній ролі – зірка фільмів «Сонцестояння» та «Маленькі жінки» Флоренс П’ю. Стрічку відзначили Призами ФІПРЕССІ Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні 2016 та Європейської кіноакадемії 2017.

Психологічний трилер «Звір» Майкла Пірса. Головна героїня Молл зустрічає своє перше кохання в неспокійний час – островом, на якому вона живе, нишпорить серійний вбивця. Паскаль з'являється нізвідки та стає для Молл втіленням свободи. Але щастя Молл не дає спокою її сім'ї та мешканцям острова: вони підозрюють Паскаля у причетності до вбивств. Стрічка отримала Премію BAFTA за найкращий дебют режисера і продюсера в 2019 році.

Документальне кіно в програмі представлене стрічкою «Самозванець» Барта Лейтона про молодого француза, котрий переконує техаську родину, що він – їхній 16-річний син, який безслідно зник три роки тому. Найкращий документальний фільм 2012 року за версією British Independent Film Awards та володар Премій BAFTA 2013 за найкращий дебют режисера, сценариста та продюсера.

Про кохання молодого британського фермера і румунського мігранта розповість драма «Земля божа». Картину Френсіса Лі називають «британською “Горбатою горою”».

«Земля божа» була номінована на премію Teddy за висвітлення ЛГБТ-теми в кіно на Берлінале 2017 та отримала нагороду за режисуру в конкурсі World Cinema на «Санденсі» 2017.

За традицією фестиваль «Нове британське кіно» також презентує глядачам добірку з 7-ми найкращих короткометражних анімаційних та ігрових фільмів за версією Британської кіноакадемії – BAFTA Shorts 2020.

Одну з картин, «Пастку», зняла Ліна Гіді, відома глядачам як виконавиця ролі Серсеї у «Грі престолів».

Нове британське кіно – традиційний кіноогляд, який проводиться Британською Радою в Україні спільно з компанією «Артхаус Трафік».