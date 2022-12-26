Очікуючи контрнаступу ЗСУ взимку командувач окупаційними військами Сєргей Суровікін посилив фронт

Командувач російськими окупаційними військами Сєргей Суровікін наказав своїм військовим відступити з Херсона та посилив фронт мобілізованими, щоб у тому числі зменшити вірогідність успішного контрнаступу ЗСУ узимку. Однак, як пише Financial Times з посиланням на західних аналітиків, прорив українських військ можливий.

Відзначається, що після призначення Суровікіна були відносно успішно реалізовані два завдання – поповнення армії за рахунок 300 тис. мобілізованих солдатів і відступ з Херсона. На думку авторів статті, в результаті позиції російської армії стали значно стійкішими.

«Ці сильніші оборонні позиції зменшують шанси на успіх українського зимового контрнаступу, який переріже сухопутний міст, що проходить уздовж узбережжя Азовського моря і з'єднує Росію з Кримом, хоча прорив все ще розглядається західними військовими аналітиками як можливий», – йдеться у статті.

Видання, посилаючись на західного радника з питань оборони, повідомляє, що бойовий дух і рішучість українських захисників все ще незрівнянно вищі, ніж у росіян. Водночас українські військові зазнають високих втрат, а деякі підрозділи «страждають від сильної втоми, їм потрібно більше зброї та боєприпасів».

Financial Times також наводить слова колишнього бригадного генерала британської армії Бена Баррі, що російські танки, безпілотники та велика кількість людей «нічого не варті, якщо розвідка, керівництво – неадекватні».

Генерал Суровікін був призначений командувати російськими військами в Україні 8 жовтня З його появою тактика армії окупантів змінилася.