Паннукакку – простий і дуже зручний варіант млинця, який випікається одразу в духовці. Він виходить ніжним усередині, з рум’яними краями, і чудово поєднується з солодкими начинками. У цьому рецепті млинець доповнений класичним заварним кремом і соковитими мандаринами. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти

Для млинця: яйця 2 шт. борошно 100 г цукор 1 ст. л. вершкове масло, розтоплене 20 г молоко 200 мл сіль дрібка Для заварного крему: молоко 400 мл цукор 3–4 ст. л. яйця 2 шт. кукурудзяний крохмаль 2 ст. л. з гіркою вершкове масло 30 г Для начинки: мандарини 3 шт.

Спосіб приготування:

Крок 1 Усі інгредієнти для млинця складіть у високу ємність і швидко збийте блендером до однорідності.

Крок 2 Духовку розігрійте до 230 °C, а якщо духовка газова – встановіть середню температуру, щоб млинець пропікся рівномірно.

Крок 3 Тісто вилийте на деко, злегка змащене олією, і випікайте 15–20 хвилин до золотистого кольору. Готовий млинець зніміть з дека й одразу, ще гарячим, згорніть рулетом, після чого дайте йому охолонути.

Крок 4 Для крему змішайте яйця, цукор і крохмаль, поступово влийте молоко та варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, до загущення.

Крок 5 Зніміть з вогню, додайте вершкове масло, накрийте крем плівкою в контакт і дайте трохи охолонути.