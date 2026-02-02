Фінський запечений млинець паннукакку. Рецепт дня0
Паннукакку – простий і дуже зручний варіант млинця, який випікається одразу в духовці. Він виходить ніжним усередині, з рум’яними краями, і чудово поєднується з солодкими начинками. У цьому рецепті млинець доповнений класичним заварним кремом і соковитими мандаринами. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|Для млинця:
|яйця
|2 шт.
|борошно
|100 г
|цукор
|1 ст. л.
|вершкове масло, розтоплене
|20 г
|молоко
|200 мл
|сіль
|дрібка
|Для заварного крему:
|молоко
|400 мл
|цукор
|3–4 ст. л.
|яйця
|2 шт.
|кукурудзяний крохмаль
|2 ст. л. з гіркою
|вершкове масло
|30 г
|Для начинки:
|мандарини
|3 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Усі інгредієнти для млинця складіть у високу ємність і швидко збийте блендером до однорідності.
Крок 2
Духовку розігрійте до 230 °C, а якщо духовка газова – встановіть середню температуру, щоб млинець пропікся рівномірно.
Крок 3
Тісто вилийте на деко, злегка змащене олією, і випікайте 15–20 хвилин до золотистого кольору. Готовий млинець зніміть з дека й одразу, ще гарячим, згорніть рулетом, після чого дайте йому охолонути.
Крок 4
Для крему змішайте яйця, цукор і крохмаль, поступово влийте молоко та варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, до загущення.
Крок 5
Зніміть з вогню, додайте вершкове масло, накрийте крем плівкою в контакт і дайте трохи охолонути.
Крок 6
Остиглий млинець розгорніть, рівномірно змастіть кремом, викладіть часточки мандаринів, знову згорніть рулетом і подавайте. Начинки можна змінювати за смаком, роблячи млинець як солодким, так і солоним.