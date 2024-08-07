Проти Богуслаєва запровадили санкції на 10 років та конфіскували його майно

Фонд державного майна перерахував до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 79,5 млн грн з арештованих рахунків колишнього президента компанії «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва. Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль у середу, 7 серпня.

«79,5 млн грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії передав ФДМУ. Це кошти, які були розміщені на рахунках АТ "ПУМБ" і є частиною активів В’ячеслава Богуслаєва», – повідомив голова Фонду.

Гроші та інші активи, які належали В’ячеславу Богуслаєву, а також Петру Кононенку, передали рішенням суду до Фонду держмайна. Зазначається, що загалом з рахунків колишнього президента «Мотор Січі» ФДМУ перерахував вже понад 366 млн грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Зазначимо, 25 червня заступниця міністра юстиції Інна Богатих повідомила, що Україна націоналізує банк В’ячеслава Богуслаєва «Мотор-Банк». Він стане сьомим державним банком.

У чому звинувачують В'ячеслава Богуслаєва

Колишнього президента компанії «Мотор Січ» заарештували у жовтні 2022 року за підозрою у співпраці з Росією. Зокрема, двигуни компанії Богуслаєва виявили у битих російських гелікоптерах. Згодом правоохоронці встановили, що бізнесмен має російське громадянство та докази торгівлі з підсанкційними іранськими компаніями. Також виявилося, що колишній президент «Мотор Січі» мав завод на тимчасово окупованій псевдореспублікою «ДНР» території.

Крім того, правоохоронці виявили, що Богуслаєв наказав працівникам компанії вивести з ладу вертольоти, які планували купити в міністерстві оборони. За цим фактом Богуслаєву повідомили про ще одну підозру.

У квітні 2023 року президент запровадив 10-річні санкції проти Богуслаєва. Вже наступного місяця експрезидент «Мотор Січі» попросив Офіс Президента включити його у списки обміну з Росією.

З травня 2024 року розпочалася конфіскація активів Богуслаєва. Зокрема, тоді конфіскували низку об’єктів нерухомості, права на торговельні марки, корпоративні права, гроші та інші активи загальною вартістю понад 600 млн грн.