У понеділок, 7 листопада, благодійний фонд Сергія Притули оприлюднив відео роботи безпілотників Bayraktar TB2, так званих «народних байрактарів», як їх встигли назвати в соцмережах.

«Працюють Народні Байрактари. Можна дивитися вічно на те, як працюють наші розвідники, корегувальники і як горить ворожа техніка», – зазначено під відео.

Увага! Працюють Народні Байрактари

Можна дивитися вічно на те, як працюють наші розвідники, корегувальники і як горить ворожа техніка pic.twitter.com/voLcpfHjXD — Serhiy Prytula Charity Foundation (@CharityPrytula) November 7, 2022

Як повідомляв ZAXID.NET, 22 червня «Фонд Сергія Притули» разом із блогером Ігорем Лаченковим оголосили про збір коштів на закупівлю трьох ударних безпілотників Bayraktar для потреб української армії. Близько 500 млн грн планували зібрати впродовж тижня. За три дні Сергій Притула повідомив, що волонтерам вдалось зібрати понад 600 млн грн, що дозволяє купити чотири безпілотники. Після цього турецька компанія з виробництва БПЛА Baykar заявила, що вражена масштабами акції «Народний Bayraktar» та передасть Україні три ударні безпілотники TB2 безкоштовно. «Народні байрактари» доставили в Україну на початку вересня.

Пізніше за зібрані «Фондом Сергія Притули» та блогером Ігорем Лаченковим 600 млн грн було вирішено придбати супутник та доступ до бази даних знімків компанії ICEYE.

Зазначимо, що нещодавно фонду Притули усього за півтори доби вдалося зібрати гроші на 60 британських БТР Spartan.