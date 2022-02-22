В адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона назвали промову президента Росії Володимира Путіна про Україну «параноїдальною» та звинуватили його у порушенні обіцянок, даних своєму французькому колезі. Про це заявив у коментарі France 24 представник президента Франції, який попросив не називати його імені.

Промова Путіна, в якій він визнав незалежними частину двох українських регіонів, змішала «жорсткі та параноїдальні ідеї», сказав представник президента Франції, додавши, що російський лідер «не дотримав обіцянок, даних Макрону».

Посадовець заявив, що не можна виключати подальші військові дії Росії, і додав, що ЄС готує список російських юридичних і фізичних осіб для запровадження санкцій як «пропорційну» відповідь на рішення Путіна.

France 24 також навів слова міністра фінансів країни Бруно Ле Мера, який заявив, що Франція збирається впроваджувати санкції проти Росії разом із іншими країнами ЄС.

Зазначимо, що 21 лютого російський президент Володимир Путін після своєї заяви, у якій він неодноразового ставив під сумнів право України на існування, підписав укази про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР» – російських маріонеткових квазідержавних утворень на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Своїми указами Путін також наказав направити на схід України російські війська. Очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів російської техніки та військових із центру міста в напрямку до лінії зіткнення.

Через це рішення США запровадили санкції проти «Л/ДНР», а Велика Британія – проти п’яти російських банків та трьох російських олігархів. Крім того, у відповідь на визання терористів Німеччина зупинила сертифікацію російського «Північного потоку-2».