Французький смажений кавун. Рецепт дня
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Смажений кавун – незвична, але дуже ефектна літня страва, яка здивує гостей та урізноманітнить звичне меню. Рецептом ділиться Shuba.
Інгредієнти
- кавун – 1 шт;
- сіль – на ваш смак;
- оливкова олія – ¼ склянки;
- перець халапеньйо – ½ шт;
- м’ята – на ваш смак;
- лайм – ¼ шт.
Спосіб приготування
- Помийте кавун, наріжте його скибочками завтовшки 2-3 см. Зріжте та викиньте шкірку, але за бажанням можете залишити. Видаліть за можливості видимі кісточки.
- Покладіть скибочки на решітку для гриля та посипте сіллю з усіх боків. Дайте постояти близько 20 хвилин. Змийте сіль і промокніть скибочки насухо.
- Підготуйте середній газовий чи вугільний гриль. Змастіть скибочки кавуна з усіх боків олією. Смажте, поки не з’являться сліди гриля, приблизно по 3 хвилини з кожного боку. Не потрібно класти шматочки на занадто гарячий гриль, інакше кавун просто підгорить.
- Подавайте смажений кавун зі скибочками халапеньйо, листям м’яти, часточками лайма та щіпкою морської солі.
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