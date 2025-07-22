Смажений кавун – незвична, але дуже ефектна літня страва, яка здивує гостей та урізноманітнить звичне меню. Рецептом ділиться Shuba. Інгредієнти кавун – 1 шт;

сіль – на ваш смак;

оливкова олія – ¼ склянки;

перець халапеньйо – ½ шт;

м’ята – на ваш смак;

лайм – ¼ шт. Спосіб приготування Помийте кавун, наріжте його скибочками завтовшки 2-3 см. Зріжте та викиньте шкірку, але за бажанням можете залишити. Видаліть за можливості видимі кісточки. Покладіть скибочки на решітку для гриля та посипте сіллю з усіх боків. Дайте постояти близько 20 хвилин. Змийте сіль і промокніть скибочки насухо. Підготуйте середній газовий чи вугільний гриль. Змастіть скибочки кавуна з усіх боків олією. Смажте, поки не з’являться сліди гриля, приблизно по 3 хвилини з кожного боку. Не потрібно класти шматочки на занадто гарячий гриль, інакше кавун просто підгорить. Подавайте смажений кавун зі скибочками халапеньйо, листям м’яти, часточками лайма та щіпкою морської солі.

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