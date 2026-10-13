Гарбузовий пиріг із кремом із вершкового сиру. Рецепт дня
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Гарбузовий пиріг із ніжним сирним кремом – ароматна осіння випічка з м’яким, вологим коржем і пряними нотками. Гарбузове пюре та йогурт надають тісту ніжної текстури, а мигдалеве й вівсяне борошно роблять його щільнішим. Кориця, імбир, мускатний горіх і гвоздика додають випічці насиченого аромату. Завершує десерт крем із вершкового сиру, масла та ванілі, який чудово поєднується із солодким гарбузовим коржем. Рецепт Shuba.
Інгредієнти
|Для гарбузового коржа:
|Гарбузове пюре
|250 г
|Яйця
|2 шт.
|Кокосовий цукор
|80 г
|Мед
|70 г
|Натуральний йогурт без наповнювача
|150 г
|Ванільний екстракт
|1 ч. л.
|Кокосова олія
|55 г
|Мигдалеве борошно
|165 г
|Вівсяне борошно
|90 г
|Мелена кориця
|1,5 ч. л.
|Мелений мускатний горіх
|1/2 ч. л.
|Мелений імбир
|1/2 ч. л.
|Мелена гвоздика
|1/2 ч. л.
|Харчова сода
|1 ч. л.
|Сіль
|1/4 ч. л.
|Для крему:
|Вершковий сир
|120 г
|Вершкове масло
|60 г
|Цукрова пудра
|90 г
|Ванільний екстракт
|1 ч. л.
|Мелена кориця
|1/4 ч. л.
|Молоко
|3 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 175 °C. Застеліть квадратну форму розміром 20 × 20 см пергаментом і злегка змастіть олією або вершковим маслом.
Крок 2
Покладіть у велику миску гарбузове пюре, яйця, кокосовий цукор, мед, йогурт і ванільний екстракт. Перемішайте вінчиком до однорідності. Розтопіть кокосову олію, трохи охолодіть і додайте до суміші. Ще раз ретельно перемішайте.
Крок 3
В окремій мисці змішайте мигдалеве та вівсяне борошно, корицю, мускатний горіх, імбир, гвоздику, соду й сіль. Пересипте суху суміш до вологих інгредієнтів і перемішайте лопаткою до однорідності. Не вимішуйте тісто надто довго.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Перекладіть тісто у підготовлену форму й розрівняйте поверхню. Поставте в духовку на 30–40 хвилин. Перевірте готовність дерев’яною шпажкою: вона має виходити чистою або з кількома сухими крихтами. Якщо всередині залишається сире тісто, випікайте ще 3–5 хвилин.
Крок 5
Дістаньте форму з духовки й залиште корж трохи охолонути. За потреби вийміть його з форми та перекладіть на решітку. Дочекайтеся повного охолодження, перш ніж наносити крем.
Крок 6
Покладіть у миску вершковий сир і м’яке вершкове масло кімнатної температури. Додайте цукрову пудру, ванільний екстракт, корицю та 2 чайні ложки молока. Збивайте міксером приблизно 1 хвилину, поки крем не стане однорідним. Якщо він надто густий, додайте ще 1 чайну ложку молока й перемішайте.
Крок 7
Рівномірно розподіліть крем по повністю охолодженому коржу. За бажанням посипте зверху невеликою кількістю меленої кориці.