Гарбузовий пиріг із ніжним сирним кремом – ароматна осіння випічка з м’яким, вологим коржем і пряними нотками. Гарбузове пюре та йогурт надають тісту ніжної текстури, а мигдалеве й вівсяне борошно роблять його щільнішим. Кориця, імбир, мускатний горіх і гвоздика додають випічці насиченого аромату. Завершує десерт крем із вершкового сиру, масла та ванілі, який чудово поєднується із солодким гарбузовим коржем. Рецепт Shuba.

Інгредієнти

Для гарбузового коржа: Гарбузове пюре 250 г Яйця 2 шт. Кокосовий цукор 80 г Мед 70 г Натуральний йогурт без наповнювача 150 г Ванільний екстракт 1 ч. л. Кокосова олія 55 г Мигдалеве борошно 165 г Вівсяне борошно 90 г Мелена кориця 1,5 ч. л. Мелений мускатний горіх 1/2 ч. л. Мелений імбир 1/2 ч. л. Мелена гвоздика 1/2 ч. л. Харчова сода 1 ч. л. Сіль 1/4 ч. л. Для крему: Вершковий сир 120 г Вершкове масло 60 г Цукрова пудра 90 г Ванільний екстракт 1 ч. л. Мелена кориця 1/4 ч. л. Молоко 3 ч. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте духовку до 175 °C. Застеліть квадратну форму розміром 20 × 20 см пергаментом і злегка змастіть олією або вершковим маслом.

Крок 2 Покладіть у велику миску гарбузове пюре, яйця, кокосовий цукор, мед, йогурт і ванільний екстракт. Перемішайте вінчиком до однорідності. Розтопіть кокосову олію, трохи охолодіть і додайте до суміші. Ще раз ретельно перемішайте.

Крок 3 В окремій мисці змішайте мигдалеве та вівсяне борошно, корицю, мускатний горіх, імбир, гвоздику, соду й сіль. Пересипте суху суміш до вологих інгредієнтів і перемішайте лопаткою до однорідності. Не вимішуйте тісто надто довго. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Перекладіть тісто у підготовлену форму й розрівняйте поверхню. Поставте в духовку на 30–40 хвилин. Перевірте готовність дерев’яною шпажкою: вона має виходити чистою або з кількома сухими крихтами. Якщо всередині залишається сире тісто, випікайте ще 3–5 хвилин.

Крок 5 Дістаньте форму з духовки й залиште корж трохи охолонути. За потреби вийміть його з форми та перекладіть на решітку. Дочекайтеся повного охолодження, перш ніж наносити крем.

Крок 6 Покладіть у миску вершковий сир і м’яке вершкове масло кімнатної температури. Додайте цукрову пудру, ванільний екстракт, корицю та 2 чайні ложки молока. Збивайте міксером приблизно 1 хвилину, поки крем не стане однорідним. Якщо він надто густий, додайте ще 1 чайну ложку молока й перемішайте.