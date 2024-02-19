Романа Матиса затримали на початку травня 2022 року, однак згодом він вийшов з СІЗО під заставу у 2 млн грн

Офіс генпрокурора закрив кримінальне провадження щодо екс-чиновника Львівської ОДА Романа Матиса, якого звинувачували у розкраданні призначеної для військових гуманітарної допомоги.

«Закрити за відсутністю складу злочину кримінальне провадження за підозрою Матиса Р.Є. постановив Офіс генерального прокурора», – повідомив сам Роман Матис у понеділок, 19 лютого.

При цьому він подякував генпрокурору Андрію Костіну «за політичну волю», а також групі прокурорів на чолі з Олексієм Бонюком за пророблену роботу, «щоби об'єктивно розібратися у цій ситуації».

Екс-чиновника ЛОДА Романа Матиса та головного редактора сайту Mind.ua Євгена Шпитка затримала СБУ на початку травня 2022 року. За версією правоохоронців, Роман Матис та Євген Шпитко заробляли гроші на продажу військового спрорядження та іншої гуманітарної допомоги, яка призначалася для військових, та розкрадали гроші, які благодійники жертвували на потреби армії. Їх затримали під час нібито продажу чергової партії військового спорядження на суму 550 тис. грн. Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати по 2 млн грн застави кожному.

45-річний Роман Матис є власником і директором консалтингового агентства «Міжнарожний інвестиційний офіс». У 2016-2020 рр. він очолював управління інвестиційної політики Львівської ОДА під керівництвом Олега Синютки.