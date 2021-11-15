Скупчення російських військ біля кордонів України та в окупованому Криму – скоріше демонстрація того, що Росія може їх використати, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він заявив на спільному брифінгу із з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, цитує Liga.net.

Міністр нагадав, що Росія не відвела від українських кордонів свої війська та техніку, залучених на так звані «навчання», які відбулися весною 2021 року. Зі слів Кулеби, керівництво РФ розглядає різні варіанти, серед яких – ймовірне воєнне вторгнення в Україну.

«Те, що відбувається зараз, це, швидше, демонстрація, що Росія готова застосувати накопичені війська і техніку», – вважає міністр.

Британське видання Financial Times нещодавно повідомило, західні спецслужби попередили Україну про «високу ймовірність» нового вторгнення з боку Російської Федерації вже цієї зими. Самі журналісти називають ситуацію із російськими військами на кордоні більш небезпечною, ніж це було весною.

Що відомо про дії РФ на кордоні із Україною?

Раніше провідні світові ЗМІ повідомляли про те, що Росія зосереджує біля України військову техніку. За словами заступника голови Офісу президента України з питань національної безпеки і оборони Романа Машовця, Росія не відводить військову техніку від українських кордонів після військових навчань, що дозволяє їй швидко сформувати ударні угруповання для наступу на Україну.

Крім того, британське видання The Mirror повідомило, що Велика Британія готова перекинути в Україну близько 600 бійців сил спеціального призначення через загрозу військового вторгнення з боку Росії.