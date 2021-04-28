У Державній прикордонній службі підтвердили що виведення військ Росії відбувається, лише в окупованому Криму. Натомість військ біля Донбасу залишаються на місці. Про це заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Наша розвідка спостерігає, що процес цей (відведення військ) частково розпочато... На цей час ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму», – сказав Дайнеко.

Водночас відведення військ від східних кордонів України поки не фіксують. За словами очільника ДПСУ залишається скупчення сил і техніки Росії у військових таборах біля Воронежа та міста Богучар у Воронезькій області.

«Щодо тих польових таборів у Воронезькій області, то ми жодного руху там наразі не бачимо», – заявив Дайнеко, додавши, що зарано говорити про те, що Росія відведе всі свої війська від кордонів України.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Ще на початку березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Після цього розвідка зафіксувала незвичне підвищення військової активності з боку Росії. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в ​парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Розвідка, зокрема, повідомила, що Росія готується до дій, які мають спровокувати військову відповідь України на лінії зіткнення сторін на Донбасі. Не виключають там і спроби просування російських окупаційних військ углиб території України.

Згодом Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність, а ЦРУ підтвердило, що нарощення військ Росії має ознаки підготовки до вторгнення.

За оцінками Міноборони, Росія стягнула на північно-східний напрямок поблизу кордону з Україною понад 100 тис. своїх військовослужбовців і продовжуватиме нарощувати ударне угруповання щонайменше до кінця квітня.

У Росії заявляють, що війська перекидають через нібито «загрозу НАТО» і погрожують Україні «наслідками для державності» у разі вступу до Альянсу.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела кілька консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.

НАТО, міністри закордонних справ «Великої сімки» вимагають Росію припинити дії біля кордонів з Україною. Західні партнери також заявляють про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емануель Макрон та президент України Володимир Зеленський 16 квітня закликали Росію відвести війська від українського кордону.

22 квітня Росія оголосила про початок відведення своїх військ від українських кордонів. Зі слів міністра оборони РФ Сергія Шойгу, російські війська завершили свої нібито навчання у Південному та Західному військових округах та почнуть повертатися на місце постійної дислокації вже з п’ятниці, 23 квітня.

Розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) вважають, що можливість російського вторгнення зберігається. Так, незважаючи на заяву Шойгу про відведення військ, техніка та зброя 41-ї армії залишається на полігоні під Воронежем. Особовий склад зможе повернутися назад за кілька днів.