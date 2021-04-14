Міністри закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс, Латвії Едгарс Рінкевичс та Литви Габріелюс Ландсбергіс відвідають Київ на тлі зростання кількості російських військових на кордоні із Україною. Про це повідомило МЗС України в середу, 14 квітня.

Глави МЗС прибудуть до України в четвер, 15 квітня, за запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

«Візит має на меті продемонструвати солідарність Естонії, Латвії та Литви з Україною на тлі дестабілізуючих дій Російської Федерації, зокрема небезпечного нарощування військової присутності поблизу українських кордонів, суттєвого загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та масованої російської пропаганди», – йдеться в повідомленні.

Що обговорюватимуть:

кроки для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України;

зміцнення безпекової взаємодії;

просування європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.

Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) опублікувала докази перекидання російських військ до кордону з Україною. За останніми даними, (CIT) виявила неподалік від кордону з Харківською та Луганською областями у Воронезькій області польовий табір російських військ.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела низку консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.