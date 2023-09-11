Голова Моссаду Девід Барнеа виступає на щорічній конференції Інституту контртерористичної політики при Університеті Рейхмана у Герцлії

Директор Моссаду (ізраїльського Відомства розвідки і спеціальних завдань» Девід Барнеа заявив, що Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності й зазначив, що раніше такі постачання вже вдалося зірвати.

На щорічній конференції Інституту контртерористичної політики при Університеті Рейхмана у Герцлії голова Моссаду розповів, що Іран має наміри надати Росії ракети малої і великої дальності на додаток до БПЛА, які він продав російським військовим для ударів по Україні. Йдеться про дрони-камікадзе Shahed, якими Росія атакує Україну з вересня 2022 року.

Водночас Барнеа наголосив, що спроби Ірану також надати Росії ракети для війни були зірвані, але подробиць не уточнив. «У мене є відчуття, що незабаром буде зірвано ще більше угод», – цитує керівника Моссаду The Times off Israel.

«Ми боїмося, що росіяни передадуть іранцям у відповідь те, чого їм не вистачає, сучасну зброю, яка, безумовно, поставить під загрозу наш мир і, можливо, навіть наше існування тут», – додав Барнеа.

Голова Моссаду також повідомив, що Іран активізував свої спроби нападати на ізраїльтян і євреїв за кордоном. Однак ізраїльські спецслужби та їхні союзники запобігли 27 таким нападам за минулий рік.

Нагадаємо, торік низка ЗМІ неоднаразово повідомляли про те, що Іран готується надати Росії сотні балістичних ракет різної дальності. Водночас підтверджень того, що Росія вже має іранські ракети, досі не було.

Також зазначимо, що Росія налагодила на своїй території виробництво дронів-камікадзе Shahed, які раніше отримувала лише з Ірану.