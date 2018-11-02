Члени УСУ АТО намагались втрутитись у роботу виконкому. Однак цього разу членів угруповання не пустила «Муніципальна варта». Охорона пояснила, що всі охочі не помістяться в малій сесійній залі.

Шахтарі пікетували ОДА через зарплату. Гірники вимагають виплати заробітної плати за два місяці.

Жінка, що заразилася сказом, померла. Її вкусило за палець цуценя ще три місяці тому. Попри те, що собака здох за два тижні після цього, жінка не зверталася до лікарів. А коли потрапила до реанімації, вже було надто пізно.

Вартість проїзду у маршрутках винесуть на громадське обговорення. Асоціація перевізників Львова заявила, що якщо міськрада не ухвалить підвищення, автобуси почнуть курсувати ще гірше, ніж зараз.

Працівники ТЕЦ Дубневичів зривають опалювальний сезон. Теплоелектроцентралі у Новояворівську та Новому Роздолі досі стоять без роботи. Там нема працівників, які б погодились працювати із новою фірмою-управителем.

Місце для сміття. До кінця цього року, на вулиці Князя Лева 4, запрацює майданчик для збору великогабаритного сміття та дрібних будівельних відходів.

Чемпіонат України з тхеквондо. Від формальних вправ до контактних поєдинків. Львів приймає чемпіонат України із тхеквондо серед ДЮСШ і спортивних клубів. На арені боротьби зібралася майже тисяча учасників.