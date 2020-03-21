Головні новини Львова за 21 березня

Забагато новин про коронавірус? Ось лише найважливіші.

На всій території України оголосять надзвичайну ситуацію, підозрюваних на коронавірус стає більше, УГКЦ транслюватиме богослужіння онлайн. Ці та інші новини у короткому огляді ZAXID.NET за 21 березня.

За ніч у Львові госпіталізували ще дев’ятьох людей з підозрою на коронавірус

Протягом останньої ночі у Львові госпіталізували ще дев’ятьох пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію, серед яких один іноземець. Загалом на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебувають 42 особи.

РНБО оголосить надзвичайний стан в Україні

У неділю, 22 березня, в Києві відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО), на якому майже напевно буде ухвалене рішення про запровадження в Україні надзвичайного стану. Про це ZAXID.NET повідомило високопоставлене джерело в уряді.

Літургію з Патріаршого собору УГКЦ у Києві можна буде подивитись онлайн

У неділю, 22 березня, львів'яни зможуть подивитись пряму трансляцію із Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.Трансляцію проводитиме «24 канал», починаючи з 11:00.

Зниклого у Львові 22-річного хлопця знайшли мертвим у Брюховицькому лісі

22-річного Івана Б. із Старосамбірського району, який на початку березня поїхав на роботу до Львова і пропав безвісти, у суботу, 21 березня, знайшли мертвим у Брюховицькому лісі.

Поліція відкрила провадження через роботу готелю на Сколівщині під час карантину

На Львівщині поліцейські відкрили перше кримінальне провадження за фактом порушення правил карантину. Йдеться про готельний комплекс «Монастік-СПА» у селі Орів Сколівського району, який продовжував роботу, попри попередження поліції та карантинні заходи, запроваджені на рівні держави та Львівщини, зокрема.

МОЗ створило Viber-групу для інформування про корона вірус

Міністерство охорони здоров’я створило офіційну групу у Viber «Коронавірус_інфо», у якій публікуватиме актуальну та достовірну інформацію про ситуацію з поширенням коронавірусу Covid-2019 в Україні.