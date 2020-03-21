Зниклого у Львові 22-річного хлопця знайшли мертвим у Брюховицькому лісі

Іван Б. поїхав на роботу до Львова та з 5 березня не виходив на зв'язок

22-річного Івана Б. із Старосамбірського району, який на початку березня поїхав на роботу до Львова і пропав безвісти, у суботу, 21 березня, знайшли мертвим у Брюховицькому лісі. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили в прес-службі поліції Львівщини.

Іван Б. є уродженцем села Чижки, що у Старосамбірському районі Львівщини. Відомо, що 3 березня він приїхав на роботу до Львова та з 5 березня не виходив на зв'язок. Востаннє його бачили у Львові. Поліція оголосила у розшук зниклого хлопця та після двох тижнів його знайшли мертвим у лісі.

«Сьогодні близько 11:00 до поліції надійшла інформація про те, що в лісі виявлено тіло чоловіка. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Його особу встановили. Це мешканець Старосамбірського району, 1997 року народження, який вважався безвісти зниклим», – повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

Попередньо відомо, що хлопець вчинив самогубство.