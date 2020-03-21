МОЗ створило Viber-групу для інформування про коронавірус

Забагато новин про коронавірус? Ось лише найважливіші.

Міністерство охорони здоров’я створило офіційну групу у Viber «Коронавірус_інфо», у якій публікуватиме актуальну та достовірну інформацію про ситуацію з поширенням коронавірусу Covid-2019 в Україні.

Як повідомила прес-служба МОЗ на Facebook, майданчик авторизований компанією-власником месенджера Rakuten Viber. Також через Viber будуть розсилатися in-app сповіщення всім зареєстрованим в Україні користувачам.

«МОЗ України буде публікувати останні новини та дані про коронавірус в Україні, кількість випадків зараження, а також розповідатиме про запобіжні заходи, яких варто дотримуватися у період карантину. Це єдина верифікована і підтверджена спільнота Міністерства охорони здоров'я у Viber, в якій буде публікуватися достовірна інформація з офіційних джерел МОЗ України», – повідомили у МОЗ.

Додамо, що Міністерство охорони здоров'я раніше створило також тематичний канал про коронавірус та чат-бота в Telegram. Більше перевірених каналів з достовірною інформацією можна знайти в публікації ZAXID.NET.

Станом на 21 березня в Україні зафіксовано 41 випадок захворювання на коронавірус, три з яких летальні.