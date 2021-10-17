Двоє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом, в аварії на трасі Львів-Тернопіль загинули водій та пасажир Lada Priora, а зі Славського до Львова гелікоптером доправили 11-річного хлопчика, який впав у кому. Про ці та інші події читайте у огляді ZAXID.NET за неділю, 17 жовтня.

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Станом на 17 жовтня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 77 762 (+213 за попередню добу).

Подружжя львівських пенсіонерів знайшли мертвими у власній квартирі

Двоє львів'ян загинули ймовірно через отруєння чадним газом. Тіла чоловіка та жінки знайшли у їхній квартирі на вул. Ярослава Мудрого.

У ранковій ДТП на трасі Львів-Тернопіль загинули двоє людей

Аварія сталася близько 07:45. Водій автомобіля Lada Priora не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою DAF. Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир легковика.

До львівської лікарні гелікоптером доправили 11-річну дитину у комі

Хлопчика зі Славського госпіталізували до Львівської міської дитячої клінічної лікарні. Лікарі ще не готові коментувати стан пацієнта. ZAXID.NET відомо, що дитина у важкому стані, перебуває у реанімації.

Львівські митники конфіскували партію контрабандного одягу

У неділю, 17 жовтня, на кордоні з Польщею, у пункті пропуску Грушів-Будомеж, працівники митниці вилучили партію контрабандного одягу. Йдеться про понад сотню одиниць нового чоловічого і жіночого одягу, взуття та галантерею.