Головні новини Львова за 17 жовтня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихМарта Когут, 0
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Двоє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом, в аварії на трасі Львів-Тернопіль загинули водій та пасажир Lada Priora, а зі Славського до Львова гелікоптером доправили 11-річного хлопчика, який впав у кому. Про ці та інші події читайте у огляді ZAXID.NET за неділю, 17 жовтня.
Станом на 17 жовтня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 77 762 (+213 за попередню добу).
Подружжя львівських пенсіонерів знайшли мертвими у власній квартирі
Двоє львів'ян загинули ймовірно через отруєння чадним газом. Тіла чоловіка та жінки знайшли у їхній квартирі на вул. Ярослава Мудрого.
У ранковій ДТП на трасі Львів-Тернопіль загинули двоє людей
Аварія сталася близько 07:45. Водій автомобіля Lada Priora не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою DAF. Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир легковика.
До львівської лікарні гелікоптером доправили 11-річну дитину у комі
Хлопчика зі Славського госпіталізували до Львівської міської дитячої клінічної лікарні. Лікарі ще не готові коментувати стан пацієнта. ZAXID.NET відомо, що дитина у важкому стані, перебуває у реанімації.
Львівські митники конфіскували партію контрабандного одягу
У неділю, 17 жовтня, на кордоні з Польщею, у пункті пропуску Грушів-Будомеж, працівники митниці вилучили партію контрабандного одягу. Йдеться про понад сотню одиниць нового чоловічого і жіночого одягу, взуття та галантерею.
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