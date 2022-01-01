Головні новини Львова за 1 січня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
До теми
Що змінилось для українців із 1 січня 2022 року, синоптики прогнозують у Львові та області теплу погоду до Різдва, 39-річний львів'янин вбив орендаря квартири під час святкування Нового року. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу за 1 січня.
Станом на 1 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 709 (+207 за попередню добу).
Що змінилось для українців із 1 січня 2022 року.
Синоптики прогнозують у Львові та області теплу погоду до Різдва
2-6 січня у Львові та в області збережеться тепла та дощова погода, буде вітряно.
39-річний львів'янин вбив орендаря квартири під час святкування Нового року
Інцидент трапився після опівночі 1 січня у квартирі на вул. Лемика.
Львів’яни відзначили день народження Степана Бандери
1 січня у Львові поклали квіти і провели віче біля пам'ятника Степану Бандері.
Газопостачальні компанії оприлюднили тарифи на січень
Вартість газу коливається від 7,79 грн до 11,99 грн за м/куб.