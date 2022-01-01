Що змінилось для українців із 1 січня 2022 року, синоптики прогнозують у Львові та області теплу погоду до Різдва, 39-річний львів'янин вбив орендаря квартири під час святкування Нового року. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу за 1 січня.

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Станом на 1 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 709 (+207 за попередню добу).

Пенсії, податки, тарифи

Що змінилось для українців із 1 січня 2022 року.

Синоптики прогнозують у Львові та області теплу погоду до Різдва

2-6 січня у Львові та в області збережеться тепла та дощова погода, буде вітряно.

39-річний львів'янин вбив орендаря квартири під час святкування Нового року

Інцидент трапився після опівночі 1 січня у квартирі на вул. Лемика.

Львів’яни відзначили день народження Степана Бандери

1 січня у Львові поклали квіти і провели віче біля пам'ятника Степану Бандері.

Газопостачальні компанії оприлюднили тарифи на січень

Вартість газу коливається від 7,79 грн до 11,99 грн за м/куб.