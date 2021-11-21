Головні новини Львова за 21 листопада
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
фото Olena Slipak Bugera
Синоптики прогнозують заморозки на Львівщині до -5°С, нетверезий львів'янин під час втечі від патрульних розбив автомобіль, правила перевезення багажу авіакомпаніями Близького Сходу. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 21 листопада.
Станом на 21 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 94 037 (+35 за попередню добу).
Синоптики прогнозують заморозки на Львівщині до -5°С
Вдень на Львівщині буде переважно сухо, вночі можливий дощ із мокрим снігом.
Нетверезий львів'янин під час втечі від патрульних розбив автомобіль
32-річний водій Hyundai Accent, утікаючи від патрульних, в'їхав у огорожу.
Суд оштрафував львів'янку за поширення порнофото та відео в інтернеті
Жінка свою провину визнала й у вересні уклала угоду про визнання винуватості з прокурором.
Перевезення багажу авіакомпаніями Близького Сходу
Ми продовжуємо розбиратися з правилами перевезень багажу авіакомпаніями, що виконують рейси по Україні та з країни, і на черзі – авіаперевізники Близького та Середнього Сходу.