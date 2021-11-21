Синоптики прогнозують заморозки на Львівщині до -5°С, нетверезий львів'янин під час втечі від патрульних розбив автомобіль, правила перевезення багажу авіакомпаніями Близького Сходу. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 21 листопада.

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Станом на 21 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 94 037 (+35 за попередню добу).

Синоптики прогнозують заморозки на Львівщині до -5°С

Вдень на Львівщині буде переважно сухо, вночі можливий дощ із мокрим снігом.

Нетверезий львів'янин під час втечі від патрульних розбив автомобіль

32-річний водій Hyundai Accent, утікаючи від патрульних, в'їхав у огорожу.

Суд оштрафував львів'янку за поширення порнофото та відео в інтернеті

Жінка свою провину визнала й у вересні уклала угоду про визнання винуватості з прокурором.

Перевезення багажу авіакомпаніями Близького Сходу

Ми продовжуємо розбиратися з правилами перевезень багажу авіакомпаніями, що виконують рейси по Україні та з країни, і на черзі – авіаперевізники Близького та Середнього Сходу.