На 32-річного порушника склали два протоколи

У Львові нетверезий 32-річний водій намагався втекти від патрульних, натомість розбив свою автівку.

Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, ввечері 20 листопада, на просп. Чорновола патрульні помітили автомобіль Hyundai Accent, водій якого порушив ПДР.

Патрульні водія зупинили, а коли вийшли зі службового автомобіля – водій почав утікати. Приблизно за 20 м від свого дому на вул. Пожежників він в’їхав у огорожу.

З’ясувалося, що 32-річний львів’янин за кермом Hyundai Accent був нетверезим, однак від перевірки на стан сп’яніння він відмовився.

На порушника склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.