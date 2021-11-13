Водій BMW мав явні ознаки наркотичного сп’яніння, а перевірка показала, що він був під дією одразу трьох наркотичних речовин

У п’ятницю, 12 листопада, на вул. Костя Левицького поліція помітила авто BMW, яке перебувало у розшуку за втечу з місця ДТП. Водій BMW мав явні ознаки наркотичного сп’яніння, а перевірка показала, що він був під дією одразу трьох наркотичних речовин.

Як повідомила патрульна поліція Львівщини, на початку вересня на вулиці Робітничій сталася ДТП між автомобілями Nissan Qashqai та BMW. Водій останньої вийшовши з автомобіля та оглянувши ушкодження, сів та поїхав. 12 листопада патрульні знайшли цей автомобіль з відкритим капотом на вул. Костя Левицького. Поруч стояв водій, який сказав, що зробив вимушену зупинку, бо «закипів» двигун.

Перевірка показала, що водій під дією трьох наркотичних речовин: амфетамін, марихуана та метамфетамін

Під час перевірки документів, патрульні виявили серйозні розбіжності, які 43-річний чоловік не зміг пояснити. На місце події викликали слідчих. Також виявилося, що водій позбавлений права керування транспортними засобами через нетверезу їзду. У нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння. В медичному закладі перевірка показала, що він під дією трьох наркотичних речовин: амфетамін, марихуана та метамфетамін.

Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакет з порошкоподібною речовиною сірого кольору та пристрій для куріння марихуани. Документи та речовину вилучили на експертизу.

На водія склали три протоколи: за ч. 2 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння вдруге впродовж року), за ст.124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст.122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

Також він отримав постанову за ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.