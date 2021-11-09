Перевірка водія Daewoo показала 2,44 проміле

У Львові п’яний водій на автомобілі ZAZ Daewoo скоїв три ДТП. Три аварії він вчинив упродовж 20 хвилин та намагався втекти. Проте його затримав небайдужий львів’янин, який своїм автомобілем перекрив дорогу порушнику.

Як повідомили у патрульній поліції, у понеділок, 8 листопада, близько 18:00 водій автомобіля Daewoo на вул. Бережанській в’їхав у автомобіль Škoda Octavia та втік. Наступні дві аварії він скоїв на проспекті Червоної Калини: вдарив автомобіль Volkswagen Polo, а після цього, здаючи назад, аби поїхати геть, ударив автомобіль Mitsubishi Lancer. Після цього він знову втік із місця ДТП.

Інший водій, який побачив це, наздогнав утікача і перекрив своїм автомобілем йому дорогу, а також забрав його документи. Патрульні, які прибули на виклик, виявили у 30-річного львів'янина ознаки алкосп'яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат 2,44 проміле.

Перевірка показала результат 2,44 проміле

На порушника склали 7 протоколів: три протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), три – за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та один – за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

Окрім того, одна з потерпілих вказала у поясненні, що винуватець аварії говорив по телефону, коли врізався у її авто, тож порушник отримав ще й об'єднану постанову за ч. 2 ст. 122 (Користування під час руху транспортного засобу засобами зв’язку) та ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП.

До слова, за інформацією патрульної поліції, за десять місяців цього року на території Львівської області зареєстрували 533 ДТП саме через перебування водіїв у нетверезому стані. З них 85 ДТП – з постраждалими, де травмувалось 117 осіб, а також 10 людей загинули.