Туреччина та ОАЕ вже давно є одними з найпопулярніших країн для відпочинку українців: зокрема, у Стамбул щодня виконується по кілька рейсів з різних міст України. Цьогоріч також відкрилася низка нових авіарейсів, які сполучили Київ та Львів з містами Саудівської Аравії.

ZAXID.NET продовжує розбиратися з правилами перевезень багажу авіакомпаніями, що виконують рейси по Україні та з країни, і на черзі – авіаперевізники Близького та Середнього Сходу: EL AL Israel Airlines, Qatar Airways, Air Arabia, Flynas, Flydubai, Air Astana, Turkish Airlines та Pegasus Airlines. Раніше ж ми писали про найпопулярніші серед українців Wizz Air, Ryanair, МАУ та SkyUp, а також решту українських авіакомпаній.

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Turkish Airlines

Фото Simple Flying

Допустимі розміри:

ручна поклажа – 40х30х15 см або 55x40x23 см до 8 кг;

зареєстрований багаж – до 158 см у сумі трьох вимірів до 32 кг;

багаж для немовлят – до 10 кг і до 115 см у розмірі трьох вимірів.

Авіакомпанія пропонує два тарифи – економ-клас та бізнес-клас. Переважно пасажири, які обрали економ-клас, можуть взяти на борт одну одиницю ручної поклажі розміром 55x40x23 см та ще одну особисту річ розміром 40х30х15 см. Норма ручної поклажі для бізнес-класу – дві одиниці розміром 55x40x23 см та одна особиста річ розміром 40х30х15 см.

Норма безкоштовного зареєстрованого багажу відрізняється в залежності від конкретного рейсу і вимірюється в кілограмах. Так, на рейсах Львів – Стамбул норма – 40 кг, але одна одиниця багажу має важити не більше 32 кг.

Для розрахунку норми безкоштовного перевезення зареєстрованого багажу можна скористатися онлайн-калькулятором, у якому потрібно вказати напрямок перельоту та дату. Там же можна розрахувати вартість понаднормового багажу, яка також різниться залежно від рейсу. В авіакомпанії ще є власна програма лояльності Miles&Smiles, учасники якої можуть отримати додаткову кількість зареєстрованого багажу на рейс.

Спортивне спорядження – велосипед, каное, лижі, сноуборд, водні лижі, тенти, спорядження для скелелазіння, гольфу, стрільби з лука, парашутного спорту, рафтингу, серфінгу, віндсерфінгу, дайвінгу, хокею, боулінгу, риболовлі та мисливства – перевозиться як зареєстрований багаж за окрему плату, яка відрізняється залежно від рейсу. Для частини спорядження (наприклад, для гольфу чи лиж) діє акція: перша одиниця перевозиться безкоштовно на міжнародному рейсі.

Про перевезення спортивного спорядження слід поінформувати авіакомпанію. Якщо вага спорядження перевищує 32 кг, його потрібно розділити на кілька одиниць, що оплачуються окремо. Спортивне спорядження, яке не входить до переліку вище, може перевозитися як звичайний зареєстрований багаж.

Музичні інструменти можна перевозити як ручну поклажу, якщо розміри не перевищують 118 см у сумі трьох вимірів. Віолончель можна провезти в салоні за окрему плату, якщо її розміри з чохлом не перевищують 140x42x25 см, а вага – до 75 кг. Великогабаритні інструменти перевозяться як зареєстрований багаж.

Pegasus Airlines

Фото Wikimedia

Допустимі розміри:

ручна поклажа – 40х30х15 см або 55x40x23 см;

зареєстрований багаж – до 15 або 20 кг.

Авіакомпанія пропонує кілька тарифів, які передбачають різну вагу зареєстрованого багажу. Так, тариф Basic не включає зареєстрованого багажу взагалі, тариф Essentials на внутрішніх рейсах – 15 кг (на міжнародних – 20 кг), а всі решта тарифів – 20 кг. Кожен пасажир може взяти на борт також одну ручну поклажу розміром до 40х30х15 см або 55x40x23 см. Додатковий зареєстрований багаж можна докупити на сайті авіакомпанії після придбання квитка, вказавши номер свого рейсу та прізвище; ціни відрізняють залежно від рейсу.

Ціни (на міжнародні рейси):

30 доларів – перевезення лиж, спорядження для гольфу або для дайвінгу;

– перевезення лиж, спорядження для гольфу або для дайвінгу; 50 доларів – перевезення дошки для серфінгу або велосипеда;

– перевезення дошки для серфінгу або велосипеда; 45 доларів – перевезення музичних інструментів;

– перевезення музичних інструментів; 50 доларів – перевезення домашньої тварини вагою до 8 кг в салоні;

– перевезення домашньої тварини вагою до 8 кг в салоні; 70 доларів – перевезення домашньої тварини вагою від 8 до 15 кг у багажному відділенні;

– перевезення домашньої тварини вагою від 8 до 15 кг у багажному відділенні; 90 доларів – перевезення домашньої тварини вагою більше 15 кг у багажному відділенні;

– перевезення домашньої тварини вагою більше 15 кг у багажному відділенні; 80 доларів (на стійці реєстрації) – понаднормова ручна поклажа;

– понаднормова ручна поклажа; 6 доларів – сумка для немовляти.

Вартість усіх цих послуг на домашні рейси відрізняється та оплачується в лірах.

Qatar Airways

Фото Veterdoit.com

Допустимі розміри:

ручна поклажа – до 7 або 10 кг;

зареєстрований багаж – до 158 см (там, де не діє обмеження на кількість одиниць багажу) або 300 см (там, де не діє обмеження на кількість багажу) у сумі трьох вимірів і вагою до 32 кг.

Авіакомпанія пропонує кілька тарифів, які включають різну кількість ручної поклажі та зареєстрованого багажу. Для рейсів до Америки та Африки і зворотно є обмеження по кількості зареєстрованого багажу (дві одиниці), для інших – лише обмеження по вазі. Ціни відрізняються залежно від рейсу.

Тарифи Qatar Airways:

Economy Classic – ручна поклажа вагою до 7 кг (для рейсів з Бразилії та зворотно – 10 кг) та зареєстрований багаж до 25 кг (для рейсів в Америку та Африку – дві одиниці до 23 кг кожна);

– ручна поклажа вагою до 7 кг (для рейсів з Бразилії та зворотно – 10 кг) та зареєстрований багаж до 25 кг (для рейсів в Америку та Африку – дві одиниці до 23 кг кожна); Economy Convenience – ручна поклажа вагою до 7 кг (для рейсів з Бразилії та зворотно – 10 кг) та зареєстрований багаж до 30 кг (для рейсів в Америку та Африку – дві одиниці до 23 кг кожна);

– ручна поклажа вагою до 7 кг (для рейсів з Бразилії та зворотно – 10 кг) та зареєстрований багаж до 30 кг (для рейсів в Америку та Африку – дві одиниці до 23 кг кожна); Economy Comfort – ручна поклажа вагою до 7 кг (для рейсів з Бразилії та зворотно – 10 кг) та зареєстрований багаж до 35 кг (для рейсів в Америку та Африку – дві одиниці до 23 кг кожна);

– ручна поклажа вагою до 7 кг (для рейсів з Бразилії та зворотно – 10 кг) та зареєстрований багаж до 35 кг (для рейсів в Америку та Африку – дві одиниці до 23 кг кожна); Business Classic, Business Comfort, Business Elite – дві ручні поклажі сумарно вагою до 15 кг та зареєстрований багаж до 40 кг (для рейсів в Америку та Африку – дві одиниці до 32 кг кожна);

– дві ручні поклажі сумарно вагою до 15 кг та зареєстрований багаж до 40 кг (для рейсів в Америку та Африку – дві одиниці до 32 кг кожна); First Elite – дві ручні поклажі сумарно вагою до 15 кг та зареєстрований багаж до 50 кг (для рейсів в Америку та Африку – дві одиниці до 32 кг кожна).

Вартість перевезення додаткового зареєстрованого багажу різниться залежно від країн вильоту та прибуття. Спортивне спорядження можна перевозити як зареєстрований багаж, а якщо воно перевищує норму – оплатити як додатковий багаж завчасно. При оплаті офлайн безпосередньо перед вильотом ціни інакші і залежать від розмірів спорядження та маршруту рейсу. Тварини вагою понад 75 кг і в контейнері розмірами від 300 см у сумі трьох вимірів перевозять як вантаж.

Ціни:

15-70 доларів за кг – перевезення додаткового багажу (оплата не пізніше, ніж за 6 годин до вильоту);

– перевезення додаткового багажу (оплата не пізніше, ніж за 6 годин до вильоту); 20-85 доларів за кг – перевезення додаткового зареєстрованого багажу (оплата пізніше, ніж за 6 годин до вильоту);

– перевезення додаткового зареєстрованого багажу (оплата пізніше, ніж за 6 годин до вильоту); 120-560 доларів – перевезення спортивного спорядження вагою до 15 кг і розміром до 175 см у сумі трьох вимірів (оплата перед вильотом в аеропорту);

– перевезення спортивного спорядження вагою до 15 кг і розміром до 175 см у сумі трьох вимірів (оплата перед вильотом в аеропорту); 225-1050 доларів – перевезення спортивного спорядження вагою до 25 кг і розміром до 217 см у сумі трьох вимірів (оплата перед вильотом в аеропорту);

– перевезення спортивного спорядження вагою до 25 кг і розміром до 217 см у сумі трьох вимірів (оплата перед вильотом в аеропорту); 350-1750 доларів – перевезення спортивного спорядження вагою до 32 кг і розміром до 300 см у сумі трьох вимірів (оплата перед вильотом в аеропорту);

– перевезення спортивного спорядження вагою до 32 кг і розміром до 300 см у сумі трьох вимірів (оплата перед вильотом в аеропорту); 200 доларів – перевезення тварин вагою до 32 кг до Катару чи зворотно;

– перевезення тварин вагою до 32 кг до Катару чи зворотно; 350 доларів – перевезення тварин вагою до 32 кг на всіх інших маршрутах;

– перевезення тварин вагою до 32 кг на всіх інших маршрутах; 300 доларів – перевезення тварин вагою до 75 кг на рейсах до Катару чи зворотно;

– перевезення тварин вагою до 75 кг на рейсах до Катару чи зворотно; 450 доларів – перевезення тварин вагою до 75 кг на всіх інших рейсах;

– перевезення тварин вагою до 75 кг на всіх інших рейсах; 115-630 доларів – перевезення соколів.

Flydubai

Фото DIP

Допустимі розміри:

ручна поклажа – до 55х38х20 см вагою до 7 кг;

зареєстрований багаж – до 75x55x35 см до 32 кг.

Авіакомпанія пропонує кілька тарифів, які передбачають різну кількість ручної поклажі та зареєстрованого багажу. Крім того, норма перевезення може відрізнятися залежно від маршруту. Обмеження по зареєстрованому багажу вказується в кілограмах, кожен пасажир може взяти до трьох одиниць багажу, які відповідають обмеженням по вазі.

Тарифи Flydubai:

Lite – лише ручна поклажа, зареєстрований багаж можна придбати за додаткову плату;

– лише ручна поклажа, зареєстрований багаж можна придбати за додаткову плату; Value – ручна поклажа і зареєстрований багаж до 20 кг (може відрізнятися залежно від маршруту);

– ручна поклажа і зареєстрований багаж до 20 кг (може відрізнятися залежно від маршруту); Flex – ручна поклажа і зареєстрований багаж до 30 кг (може відрізнятися залежно від маршруту);

– ручна поклажа і зареєстрований багаж до 30 кг (може відрізнятися залежно від маршруту); Business – дві ручні поклажі та зареєстрований багаж до 40 кг.

Вартість перевезення додаткового чи понаднормового багажу відрізняється залежно від маршруту та оплачується в аеропорту. Ціни коливаються від 10 до 19 євро за кілограм.

Музичні інструменти можна перевозити як ручну поклажу, якщо вони вписуються за габаритами. Більші інструменти можна перевезти в салоні, оплативши додаткове місце для сидіння. Також музичні інструменти можуть перевозитися як зареєстрований багаж.

Тварин перевозити не можна ні в салоні, ні в багажному відсіку. Дозволене перевезення лише соколів, проте для цього потрібно отримати завчасно спеціальний дозвіл у компанії.

Спортивне спорядження – лижі чи сноуборд, дошка для віндсерфінгу, спорядження для кайтсерфінгу та серфінгу, гольфу, дайвінгу та риболовлі, каяки, велосипеди та спортивну зброю – перевозять за окремими тарифами – 100 або 150 дирхамів (приблизно 24 або 36 євро) за одиницю. Максимально спорядження має важити 20 кг та вписуватися в розміри, прописані для кожної категорії. Інше спортивне спорядження, яке не входить до переліку вище, можна провозити як зареєстрований багаж, ракетки для тенісу, бадмінтону та сквошу – як ручну поклажу.

Flynas

Фото Олексія Треніна

Допустимі розміри:

ручна поклажа – до 56х36х23 см вагою до 7 кг;

зареєстрований багаж – до 75x50x33 см до 32 кг;

для немовлят – 10 кг.

Авіакомпанія пропонує кілька тарифів, які передбачають різну кількість ручної поклажі та зареєстрованого багажу. Крім того, норма перевезення може відрізнятися залежно від маршруту.

Тарифи Flynas:

Light – передбачає перевезення тільки ручної поклажі на домашніх рейсах та міжнародних групи 1, куди входять європейські міста, у тому числі Львів і Київ; для міжнародних рейсів групи 2 передбачено перевезення зареєстрованого багажу вагою до 20 кг;

– передбачає перевезення тільки ручної поклажі на домашніх рейсах та міжнародних групи 1, куди входять європейські міста, у тому числі Львів і Київ; для міжнародних рейсів групи 2 передбачено перевезення зареєстрованого багажу вагою до 20 кг; Value – ручна поклажа та зареєстрований багаж до 20 кг для домашніх рейсів та міжнародних групи 1, 30 кг – для групи 2;

– ручна поклажа та зареєстрований багаж до 20 кг для домашніх рейсів та міжнародних групи 1, 30 кг – для групи 2; Plus – ручна поклажа та зареєстрований багаж до 30 кг для домашніх рейсів та міжнародних групи 1, два багажі по 20 кг – для групи 2;

– ручна поклажа та зареєстрований багаж до 30 кг для домашніх рейсів та міжнародних групи 1, два багажі по 20 кг – для групи 2; Premium – ручна поклажа та два багажі по 20 кг;

– ручна поклажа та два багажі по 20 кг; Economy (для міжнародних рейсів групи 3 – до Багдада та Ербіля) – ручна поклажа та зареєстрований багаж вагою до 30 кг;

(для міжнародних рейсів групи 3 – до Багдада та Ербіля) – ручна поклажа та зареєстрований багаж вагою до 30 кг; Premium (для міжнародних рейсів групи 3 – до Багдада та Ербіля) – ручна поклажа та два багажі по 20 кг.

Вартість перевезення додаткового чи понаднормового багажу відрізняється залежно від маршруту та від того, оплачений він був завчасно чи в аеропорту. Спортивне спорядження перевозиться як додатковий зареєстрований багаж, воно повинно бути не важчим 32 кг і розміром не більше 158 см в сумі трьох вимірів (для велосипедів – 180 см довжини, для дошки для серфінгу – 2 м довжини). Якщо спорядження перевищує ці розміри, за нього в аеропорту стягується додаткова плата (приблизно 27 доларів). Пташок, рептилій, рибок та тварин перевозити заборонено.

Для перевезення спеціального багажу (понаднормового, особливо цінного тощо) авіакомпанія пропонує скористатися спеціальним Cargo Service.

EL AL Israel Airlines

Фото Isroe.co.il

Допустимі розміри:

ручна поклажа – до 56х45х25 см вагою до 8 кг та особисті речі розміром 38х30х18 см;

зареєстрований багаж – до 158 см у сумі трьох вимірів до 23 або 32 кг, максимум 5 одиниць на пасажира.

Авіакомпанія пропонує кілька тарифів, які передбачають різну кількість ручної поклажі та зареєстрованого багажу. Крім того, норма перевезення може відрізнятися залежно від маршруту.

Тарифи EL AL:

Economy Light – одна ручна поклажа та одна одиниця особистих речей, зареєстрований багаж можна докупити;

– одна ручна поклажа та одна одиниця особистих речей, зареєстрований багаж можна докупити; Economy Classic – одна ручна поклажа, одна одиниця особистих речей та один багаж до 23 кг;

– одна ручна поклажа, одна одиниця особистих речей та один багаж до 23 кг; Economy Flex – дві ручні поклажі загальною вагою до 12 кг, одна одиниця особистих речей, один зареєстрований багаж до 23 кг;

– дві ручні поклажі загальною вагою до 12 кг, одна одиниця особистих речей, один зареєстрований багаж до 23 кг; Premium – дві ручні поклажі загальною вагою до 12 кг; особисті речі, два зареєстровані багажі по 23 кг;

– дві ручні поклажі загальною вагою до 12 кг; особисті речі, два зареєстровані багажі по 23 кг; Business – дві одиниці ручної поклажі (одна – до 16 кг, друга – до 4 кг), особисті речі, два зареєстровані багажі по 32 кг.

Вартість перевезення додаткового чи понаднормового багажу відрізняється залежно від маршруту та від того, оплачений він був завчасно чи в аеропорту. Зокрема, перевищення розміру багажу від 158 до 277 см коштує 85-100 доларів для рейсів у Європу та 185-200 доларів – для рейсів на Далекий Схід, в Америку та Африку. За кожен багаж, що перевищує і ці розміри та вагою понад 32 кг, доведеться заплатити 170 доларів. Валіза дитини від 2 до 11 років рахується як окремий зареєстрований багаж.

Один додатковий багаж коштує 85 доларів (100 доларів – якщо до вильоту лишається менше 3 годин), усі наступні – 185 (200). Понаднормовий багаж вагою 23-32 кг коштує також 85 доларів (100), а розмірами 159-277 см – 185 (200).

Спортивне спорядження можна провезти як зареєстрований багаж, якщо воно не перевищує норм конкретного тарифу. Крім того, безкоштовно можна провезти одну пару лиж та один сноуборд (не стосується тарифу Economy Light). Також спортивне спорядження (у тому числі велосипеди) можна провезти за окрему плату – 70 доларів для рейсів до 5,5 годин і 150 доларів для рейсів, довших 5,5 годин. Воно має не перевищувати розміром 277 см у сумі трьох вимірів та важити не більше 32 кг.

Музичні інструменти можна перевозити як ручну поклажу або як зареєстрований багаж, якщо вони вписуються в норми конкретного тарифу. Якщо ні – можна оплатити додаткове сидіння в салоні або оформити його як додатковий багаж. Тварин на рейсах до Києва та ще частини міст перевозити не можна.

Air Arabia

Фото Topkyiv.info

Допустимі розміри:

ручна поклажа – до 55х40х20 см вагою до 10 кг;

зареєстрований багаж – до 160 см у сумі трьох вимірів вагою до 32 кг.

Авіакомпанія пропонує оплатити лише необхідну вагу багажу без обмежень по його кількості. Під час бронювання або пізніше можна купити багаж до 20, 30 або 40 кг, в аеропорту – лише 20 кг. Ціни відрізняються залежно від рейсу, так само, як і вартість понаднормового багажу.

У правилах авіакомпанії не прописані особливі умови для перевезення спортивного спорядження та музичних інструментів. Проте, якщо ви хочете перевезти в салоні цінні речі (у тому числі музичні інструменти), можна оплатити додаткове сидіння.