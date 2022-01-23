Головні новини Львова за 23 січня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
фото Yuriy Tsymbaliuk
Поліція затримала підозрюваного у викраденні 120 тис. доларів з суду, у Львові похолодає до 18 градусів, працюватимуть цілодобові пункти обігріву, львівські митники викрили контрабанду дизайнерського взуття на майже 4 млн грн. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 23 січня.
Станом на 23 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 109 289 (+1 248 за попередню добу).
Поліція затримала підозрюваного у викраденні 120 тис. доларів з суду
У ніч на 18 січня злодій заліз у кабінет на другому поверсі Західного апеляційного господарського суду і вкрав готівку із сейфу.
Зеленський нагородив директора «Краківського», забудовника і перевізника
Звання і відзнаки присвоєні з нагоди Дня Соборності України.
У Львові похолодає до 18 градусів, працюватимуть цілодобові пункти обігріву
Від неділі, 23 січня, до вівторка, 25 січня, у кожному районі Львова працюватиме цілодобовий пункт обігріву.
Львівські митники викрили контрабанду дизайнерського взуття на майже 4 млн грн
Подія трапилась у суботу, 22 січня, у пункті пропуску «Краковець».
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.