Поліція затримала підозрюваного у викраденні 120 тис. доларів з суду, у Львові похолодає до 18 градусів, працюватимуть цілодобові пункти обігріву, львівські митники викрили контрабанду дизайнерського взуття на майже 4 млн грн. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 23 січня.

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Станом на 23 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 109 289 (+1 248 за попередню добу).

Поліція затримала підозрюваного у викраденні 120 тис. доларів з суду

У ніч на 18 січня злодій заліз у кабінет на другому поверсі Західного апеляційного господарського суду і вкрав готівку із сейфу.

Зеленський нагородив директора «Краківського», забудовника і перевізника

Звання і відзнаки присвоєні з нагоди Дня Соборності України.

У Львові похолодає до 18 градусів, працюватимуть цілодобові пункти обігріву

Від неділі, 23 січня, до вівторка, 25 січня, у кожному районі Львова працюватиме цілодобовий пункт обігріву.

Львівські митники викрили контрабанду дизайнерського взуття на майже 4 млн грн

Подія трапилась у суботу, 22 січня, у пункті пропуску «Краковець».