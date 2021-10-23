Львівська лікарня увійшла в десятку найкращих медичних закладів України, 15-річного підлітка з інсультом доправили до львівської лікарні гелікоптером, на Львівщині зафіксували найвищий показник захворюваності за час пандемії. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 23 жовтня.

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Станом на 23 жовтня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 80 944 (+743 за попередню добу).

На Львівщині зафіксували найвищий показник захворюваності за час пандемії

За прогнозами лікарів, це ще не пік захворюваності, хворих може бути ще більше.

Львівська лікарня увійшла в десятку найкращих медичних закладів України

Лікарня швидкої допомоги та Львівський обласний перинатальний центр увійшли у топ-10 кращих закладів спеціалізованої медичної допомоги в Україні.

В які фейки про Covid та тарифи на газ вірять на Західній Україні

Публікуємо основні результати дослідження, яке проводили серед мешканців Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.

15-річного підлітка з інсультом доправили до львівської лікарні гелікоптером

Місцеві лікарі попередньо діагностували у підлітка ниркову недостатність та підозру на гострий мозковий інсульт.