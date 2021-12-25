У селі біля Сокаля вибухнув будинок, п’ятеро поранених, «Укрзалізниця» запустила зі Львова «Буковельський експрес», новорічно-різдвяні свята: як не переїсти за святковим столом. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 25 грудня.

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Станом на 25 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 038 (+128 за попередню добу).

У селі біля Сокаля вибухнув будинок, п’ятеро поранених

Відомо, що будинок був газифікований, там був встановлений котел.

«Укрзалізниця» запустила зі Львова «Буковельський експрес»

Потяг також зупинятиметься на станціях Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта.

Четверо людей постраждали у ДТП з вантажівкою біля Буська

З травмами різної важкості усіх госпіталізовано до медзакладів.

Новорічно-різдвяні свята: як не переїсти за святковим столом

Рецепти та поради від дієтолога.