Внаслідок ДТП водій та три пасажири ВАЗу отримали тілесні ушкодження

На трасі Київ – Чоп біля Буська трапилась аварія за участі вантажівки та легковика, у якій постраждали четверо людей. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, аварія трапилась у п’ятницю, 24 грудня, приблизно о 08:00. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля Iveco Stralis з напівпричепом, 54-річний мешканець Закарпатської області, виконуючи поворот ліворуч в напрямку місто Берестечко, не надав перевагу в русі зустрічному автомобілю. Авто ВАЗ-21150 керував 29-річний житель Золочівського району.

Внаслідок ДТП водій та три пасажири ВАЗу - 45-річна жінка та чоловіки віком 27 і 39 років, усі мешканці Золочівського району – отримали тілесні ушкодження. З травмами різної важкості усіх госпіталізовано до медзакладів.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.