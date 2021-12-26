Головні новини Львова за 26 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
Суд оштрафував львівського патрульного, що розбив чотири припарковані авто, на львівському вокзалі горів вагон пасажирського поїзда, жінок з малими дітьми і вагітних також зобов’язали стати на військовий облік. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 26 грудня.
Станом на 26 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 089 (+51 за попередню добу).
Суд оштрафував львівського патрульного, що розбив чотири припарковані авто
Патрульний заявив, що йому потемніло в очах через перевтому.
На львівському вокзалі горів вагон пасажирського поїзда
Пожежа виникла в пасажирському вагоні поїзда сполученням Київ – Ужгород.
Жінок з малими дітьми і вагітних також зобов’язали стати на військовий облік
Міноборони роз’яснило положення наказу про військовий облік жінок.
У підвалі аварійного будинку у Львові знайшли підмурівки млина часів князя Лева
Відомий з джерел млин Штехера XIII ст. – найдавніша промислова споруда Львова.