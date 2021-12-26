Суд оштрафував львівського патрульного, що розбив чотири припарковані авто, на львівському вокзалі горів вагон пасажирського поїзда, жінок з малими дітьми і вагітних також зобов’язали стати на військовий облік. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 26 грудня.

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Станом на 26 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 089 (+51 за попередню добу).

Суд оштрафував львівського патрульного, що розбив чотири припарковані авто

Патрульний заявив, що йому потемніло в очах через перевтому.

На львівському вокзалі горів вагон пасажирського поїзда

Пожежа виникла в пасажирському вагоні поїзда сполученням Київ – Ужгород.

Жінок з малими дітьми і вагітних також зобов’язали стати на військовий облік

Міноборони роз’яснило положення наказу про військовий облік жінок.

У підвалі аварійного будинку у Львові знайшли підмурівки млина часів князя Лева

Відомий з джерел млин Штехера XIII ст. – найдавніша промислова споруда Львова.