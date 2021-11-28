Поліцейські на службовому авто розбили чотири припарковані машини, львівські хірурги врятували хлопця, який рік ходив зі схрещеними ногами, а 10-річна дівчинка втекла з дому і ночувала у сусідів. А ще у Львові в День пам'яті жертв Голодоморів блогери влаштували гучну вечірку. Про ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 28 листопада.

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Станом на 28 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 95 555 (+123 за попередню добу).

Патрульні поліцейські розбили у Львові чотири припарковані авто

Патрульні на службовому авто Skoda Rapid вчинили аварію на вул. Шота Руставелі. Поліцейські розбили і службове авто, і ще чотири припарковані на вулиці.

Львівські хірурги врятували хлопця, який рік ходив зі схрещеними ногами

Більше року тому пацієнт сильно травмувався. За два місяці після травми, його ноги почали мимоволі схрещуватися, юнак не міг контролювати цей процес. Врешті-решт ноги уже було неможливо поставити рівно.

У День пам'яті жертв Голодоморів блогери влаштували вечірку в Будинку вчених

У суботу, 27 листопада, у львівському Будинку вчених, українські блогери влаштували гучну вечірку з елементами еротики. Таким чином Instagram-блогер з Чернівців Олександр Заліско відсвяткував свій день народження.

У ДТП на Прикарпатті загинув 23-річний мотоцикліст з Львівщини

Ввечері суботи, 27 листопада, у місті Долина, що на Івано-Франківщині, в аварію потрапили двоє хлопців з Львівщини. Хлопці їхали на мотоциклі і перекинулися в кювет.

Львівська поліція знайшла зниклу напередодні 10-річну дівчинку

Христина Буркутбаєва вийшла з дому легко одягнена і не повернулася на ніч. Про зникнення дитини батьки повідомили поліцію лише наступного дня. За кілька годин пошуків поліцейські дитину знайшли. Виявилося, вона втекла з дому та ночувала у сусідів.