Уночі на Львівщині перекинувся рейсовий автобус з пасажирами, львівський гідрометцентр попередив про значне погіршення погоди, у Славському зламався крісельний підйомник з відпочивальниками. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 30 січня.

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Станом на 30 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 118 377 (+1 616 за попередню добу).

Львівський гідрометцентр попередив про значне погіршення погоди

Увечері неділі та впродовж наступного дня у місті буде сильний вітер, а в горах є загроза сходження лавин.

Уночі на Львівщині перекинувся рейсовий автобус з пасажирами

Внаслідок аварії травмовано 14 осіб, усіх з різними травмами госпіталізували до лікарні.

У Славському зламався крісельний підйомник з відпочивальниками

Рятувальники довелося знімати людей з допомогою альпіністського спорядження.

У понеділок окремі вулиці у Львові, Брюховичах та Сокільниках будуть без світла

Тимчасові відключення електроенергії спричинені ремонтами. Роботи обіцяють завершити до 17:00.