Головні новини Львова за 30 січня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
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Уночі на Львівщині перекинувся рейсовий автобус з пасажирами, львівський гідрометцентр попередив про значне погіршення погоди, у Славському зламався крісельний підйомник з відпочивальниками. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 30 січня.
Станом на 30 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 118 377 (+1 616 за попередню добу).
Львівський гідрометцентр попередив про значне погіршення погоди
Увечері неділі та впродовж наступного дня у місті буде сильний вітер, а в горах є загроза сходження лавин.
Уночі на Львівщині перекинувся рейсовий автобус з пасажирами
Внаслідок аварії травмовано 14 осіб, усіх з різними травмами госпіталізували до лікарні.
У Славському зламався крісельний підйомник з відпочивальниками
Рятувальники довелося знімати людей з допомогою альпіністського спорядження.
У понеділок окремі вулиці у Львові, Брюховичах та Сокільниках будуть без світла
Тимчасові відключення електроенергії спричинені ремонтами. Роботи обіцяють завершити до 17:00.