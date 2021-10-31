Україна перейшла на зимовий час, львівського поліцейського затримали за втечу з місця ДТП, 33-річний львів'янин на Infiniti збив на смерть пішохода і втік. Головні події дня у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 31 жовтня.

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Станом на 31 жовтня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 85 872 (+349 за попередню добу).

Україна перейшла на зимовий час, можливо востаннє

У ніч на 31 жовтня о 4-й ранку годинники перевели на годину назад.​

Ще 14 закладів у Львові закрили через порушення карантину

Заклади харчування та магазини закрили через відсутність вакцинації чи негативного ковід-тесту у працівників.

Львівського поліцейського затримали за втечу з місця ДТП

У Золочеві трапилась ДТП за участі автомобілів Peugeot Partner та Volkswagen Golf. Винуватець аварії на Volkswagen втік з місця ДТП.

33-річний львів'янин на Infiniti збив на смерть пішохода і втік

Поліцейські оперативно знайшли винуватця ДТП за уламками з його автомобіля. Його перевірили на вміст алкоголю і наркотиків у крові і виявили, що він вживав канабіс.