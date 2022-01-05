Водія львівського тролейбуса оштрафували на 17 тис. грн за п’яну їзду, 20-річний хлопець впав з четвертого поверху у Львові, мешканцям Трускавця почали подавати воду. Головні події дня у огяді новин ZAXID.NET за середу, 5 січня.

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Станом на 5 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 954 (+96 за попередню добу).

Водія львівського тролейбуса оштрафували на 17 тис. грн за п’яну їзду

Перевірка на алкотестері показала 1,28 проміле алкоголю (допустима норма перевищена у шість разів).

20-річний хлопець впав з четвертого поверху у Львові

Для його порятунку залучались рятувальники, оскільки він впав на дах магазину.

Новий рік і Різдво у Львові

Повна програма заходів на зимові свята.

Мешканцям Трускавця почали подавати воду

Майже 30 тис. мешканців Трускавця та ще тисячі туристів перебували без водопостачання два дні.