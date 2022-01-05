Головні новини Львова за 5 січня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
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Водія львівського тролейбуса оштрафували на 17 тис. грн за п’яну їзду, 20-річний хлопець впав з четвертого поверху у Львові, мешканцям Трускавця почали подавати воду. Головні події дня у огяді новин ZAXID.NET за середу, 5 січня.
Станом на 5 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 954 (+96 за попередню добу).
Водія львівського тролейбуса оштрафували на 17 тис. грн за п’яну їзду
Перевірка на алкотестері показала 1,28 проміле алкоголю (допустима норма перевищена у шість разів).
20-річний хлопець впав з четвертого поверху у Львові
Для його порятунку залучались рятувальники, оскільки він впав на дах магазину.
Повна програма заходів на зимові свята.
Мешканцям Трускавця почали подавати воду
Майже 30 тис. мешканців Трускавця та ще тисячі туристів перебували без водопостачання два дні.