Близько опівночі 5 січня з вікна львівської багатоповерхівки впав 20-річний хлопець, якого у важкому стані госпіталізували до лікарні. Для його порятунку залучались рятувальники, оскільки він впав на дах магазину.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини, о 23:35 4 січня вони отримали повідомлення, що на вул. Ярославенка, 47 впав з висоти четвертого поверху на дах одноповерхового магазину 20-річний хлопець.

Хлопець впав з четвертого поверху багатоповерхівки на вул. Ярославенка, 47

Рятувальники за допомогою медичних нош зняли хлопця з даху будівлі, його передали медикам, які госпіталізували його у важкому стані до лікарні.

Наразі невідомо, чи хлопець намагався скоїти самогубство, чи трапився нещасний випадок.