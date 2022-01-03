Ні рятувальники, ні медики, на жаль, нічим не могли допомогти чоловікові

Мешканець села Тучин Рівненської області загинув внаслідок падіння дерева, яке він спилював. Про чоловіка під поваленою тополею рятувальникам уранці 3 січня повідомили односельці, одночасно викликавши «швидку» допомогу. Чоловіка з-під дерева звільнили, розрізавши повалений стовбур, однак медики констатували смерть.

Повідомлення про нещасний випадок у селі Тучин Рівненського району надійшло до рятувальників о 10:40 у понеділок, 3 січня. Інцидент стався, коли 36-річний чоловік зрізав тополю на своєму подвір'ї, під час падіння стовбур придавив самого чоловіка до землі.

Очевидці викликали на місце рятувальників, яким вдалося звільнити тіло, перепилявши стовбур, та медиків, які лише констатували смерть. «Тіло загиблого 1985 року народження доставлено в морг для проведення судово-медичної експертизи», — повідомляє управління ДСНС у Рівненській області.

Усі обставини смерті встановлюють працівники поліції.