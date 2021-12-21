На підприємстві ще не розпочався промисловий випуск продукції

На території підприємства «Кроноспан-Рівне», що у приміському селі Городок, 16 грудня упав з 25-метрової висоти 26-річний монтажник. Травмованого чоловіка відвезли до лікарні, де він помер наступного дня. Про нещасний випадок зі смертельним наслідком на виробництві управління Держпраці в області повідомило 21 грудня й уточнило, що призначене спеціальне розслідування події.

Нещасний випадок на підприємстві «Кроноспан-Рівне» стався у четвер, 16 грудня. Як повідомило 21 грудня управління Держпраці у Рівненській області, на території підприємства з висоти 25 метрів упав монтажник технологічного устаткування та пов’язаних конструкцій товариства «Новомонтаж». За даними поліції, 17 грудня об 11:45 26-річний монтажник з Львівщини від одержаних травм помер у лікарні.

З метою розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком управління Держпраці утворило спеціальну комісію, яка працюватиме з 20 грудня до 12 січня 2022.

ТОВ «Кроноспан-Рівне» зареєстроване у листопаді 2015 року у селі Городок Рівненського району. Основний вид діяльності — виробництво фанери, дерев’яних плит, панелей і шпону. На підприємстві змонтовано технологічну лінію, на якій зараз тривають пусконалагоджувальні роботи. Промисловий випуск продукції тут ще не розпочали.

Засновником товариства є компанія «Кроноспан Холдінгс П.Л.С.», зареєстрована в Нікосії на Кіпрі. Її кінцевими бенефіціарними власниками є принц фон унд цу Ліхтенштейн Міхаель, Спироу Спірос з Кіпру та Нутт Крістоф Антон з Ліхтенштейну (по 33,33% статутного капіталу у кожного).