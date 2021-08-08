Головні новини Львова за 8 серпня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
Львівська велогонщиця Олена Старікова виграла срібло в спринті на Олімпіаді – це остання медаль для української збірної в Токіо. На Львівщині підтвердили вже сім випадків інфікування штамом «Дельта»: двоє людей заразились ковідом на території області. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 8 серпня.
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Станом на 8 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 472 (+10 за попередню добу).
Львівська велогонщиця Олена Старікова виграла срібло в спринті на Олімпіаді
Львівська велогонщиця Олена Старікова у фіналі спринту на Олімпіаді в Токіо поступилася канадській спортсменці, світовій рекордсменці в цій дисципліні Келсі Мітчел. Таким чином українка стала срібною призеркою змагання.
На Львівщині підтвердили вже сім випадків інфікування штамом «Дельта»
Двоє інфікованих повернулися з Росії, двоє – з Великобританії та одна людина приїхала з США. Ще двоє хворих жінок не виїжджали за кордон, відповідно інфікувалися в межах Львівщини.
Львівські «Карпати» здобули другу перемогу поспіль у Другій лізі
Львівський футбольний клуб «Карпати» переміг черкаське «Дніпро» з рахунком 3:1. Матч відбувся у неділю, 8 серпня, на стадіоні «Черкаси Арена».
32-річний водій Ford Focus розбився на смерть неподалік Славського
32-річний мешканець села Грабовець їхав за кермом машини Ford Focus. Він не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Автомобіль перекинувся, а водій загинув на місці.