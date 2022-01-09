Семеро людей постраждали в ДТП маршрутки та легковика на Львівщині, синоптики попередили про ожеледицю та туман у Львові та області, уночі на Львівщині перекинувся автобус з туристами. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 9 січня.

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Станом на 9 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 100 685 (+170 за попередню добу).

Семеро людей постраждали в ДТП маршрутки та легковика на Львівщині

На трасі Львів-Луцьк сталася ДТП за участі рейсового автобуса «Львів-Радехів» та легковика Mazda 5.

Уночі на Львівщині перекинувся автобус з туристами

Водій автобуса MAN не врахував дорожню обстановку, здійснив наїзд на відбійник та перекинувся на бік. У момент ДТП в автобусі перебували 17 пасажирів та два водії.

Синоптики попередили про ожеледицю та туман у Львові та області

Із 10 до 14 січня синоптики прогнозують від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу.

Суд закрив справу щодо керівників Держкомзему Львова за хабарництво

Cуд розглядав справу 10 років і закрив її через закінчення строків давності.