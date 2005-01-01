Головні новини Львова за 29 березня
Суспільство

Головні новини Львова за 29 березня

Дитину живцем засипало землею, затримали на хабарі посадовця міграційної служби, здоров’я у школярів погіршилось за останнє десятиріччя та події цього дня

сьогодні910

Дитину живцем засипало землею. П'ятикласника живцем засипало у ямі в селі Станин біля Радехова. З-під завалу 10-ти річного хлопчика витягли вже мертвим.

Затримали на хабарі. Півтори тисячі гривень за позачерге оформлення паспорту. У Самборі СБУ затримали посадовця міграційної служби.

Здоров'я школярів погіршилося за останнє десятиріччя. Втома, головний біль та неспокій під час сну. Це неповний перелік симптомів, на які скаржаться учні львівських шкіл.

Львів'яни спільно приберуть місто. У п'ятницю після обіду у Львові стартує загальноміське прибирання.

Великодній ярмарок. Цієї неділі у центрі міста запрацює Великодній ярмарок. На алеї проспекту Свободи вже почали встановлювати дерев’яні будиночки.

«Кажани» поборолися за путівку у півфінал плей-офф. У цьому раунді «вампіри» зійшлися на майданчику із чернігівським «Буревісником».

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